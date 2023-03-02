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Leonel Ximenes

R$ 250 mil em peças e obras de arte serão expostas em Vitória

Acervo, que compreende trabalhos a partir do século XIX, vai a leilão depois da mostra

Públicado em 

02 mar 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tela “Pescadores da Barra do Jucu”, de Homero Massena, um dos destaques da exposição
Tela “Pescadores da Barra do Jucu”, de Homero Massena, um dos destaques da exposição Crédito: Divulgação
Beleza, raridade, histórias em obras assinadas por mestres das artes clássica e contemporânea, datadas entre o século XIX e a década de 1950, fazem parte do acervo da exposição (entrada gratuita) que será realizada entre os dias 9 e 13 de março, no Empório das Artes, no Praia Shopping, em Vitória. No dia 14, o acervo será leiloado, no mesmo local.
Segundo o marchand Lélio Cimini, o público terá contato com 200 peças, entre esculturas, mobiliário, pratarias, porcelanas e pinturas de artistas consagrados, em um acervo avaliado em mais de R$ 250 mil em peças exclusivas, com até 40% de desconto em lances livres no leilão.
Entre as obras em destaque estão pinturas de Attilio Colnago, Homero Massena e Levino Fanzeres. Obras como “Crepúsculo”, datada da década de 1930, assinada por Fanzeres, é um dos destaques do pregão.
Dois quadros formando uma única cena (“A Noite com que te Sonho”) de Attilio Colnago
Dois quadros formando uma única cena (“A Noite com que te Sonho”) de Attilio Colnago Crédito: Divulgação
Outra obra sempre muito disputada pelos apaixonados por arte é a de Homero Massena, cada vez mais raro e valorizado. Neste evento, ele será representado pelas obras “Pescadores da Barra do Jucu” e "Lavadeiras do Rio Jucu”, da década de 1950.

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Uma serigrafia da década de 1980, do mestre Alfredo Volpi, as famosas bandeirinhas que marcaram o trabalho do artista, está entre as obras a serem apreciadas. Entre as esculturas, destaque para uma peça de Oscar Niemeyer, feita em bronze com pintura automotiva e um alabastro do século XIX, intitulada “Crianças com Guarda-Chuva”.
Serigrafia
Serigrafia "Bandeirinhas", de Alfredo Volpi Crédito: Divulgação
Outra obra que deve atrair a atenção é um desenho de um projeto mobiliário de Joaquim Tenreiro, também da década de 1950, e a arte sacra, que também é muito procurada em leilões. Nesta edição há uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Bárbara, ambas do século XIX, no melhor estilo da arte barroca.

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O mobiliário é um destaque à parte neste leilão. Peças como uma cristaleira Art Noveau, mesa em madeira com pé em ferro forjado e uma típica mesa inglesa de apresentação, juntam-se ao estilo sessentista da cadeira Gelli modelo canoa. Além das pinturas esculturas e mobiliário, o leilão reúne pratarias, porcelanas, cristais e tapetes.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO "GRANDE LEILÃO DE MARÇO"
  • Data: 9 a 13 de março
  • Horário: 9h às 21h, sendo no domingo (12) de 14h às 21h
  • Local: Praia Shopping, Praia do Canto, Vitória
  • Entrada: franca
  • Pregão: 14 de março, às 21h, comandado pelo leiloeiro Mauro César Rocha
  • Local: Empório das Artes, Praia Shopping
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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