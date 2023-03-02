R$ 250 mil em peças e obras de arte serão expostas em Vitória

Tela “Pescadores da Barra do Jucu”, de Homero Massena, um dos destaques da exposição Crédito: Divulgação

Beleza, raridade, histórias em obras assinadas por mestres das artes clássica e contemporânea, datadas entre o século XIX e a década de 1950, fazem parte do acervo da exposição (entrada gratuita) que será realizada entre os dias 9 e 13 de março, no Empório das Artes, no Praia Shopping, em Vitória . No dia 14, o acervo será leiloado, no mesmo local.

Segundo o marchand Lélio Cimini, o público terá contato com 200 peças, entre esculturas, mobiliário, pratarias, porcelanas e pinturas de artistas consagrados, em um acervo avaliado em mais de R$ 250 mil em peças exclusivas, com até 40% de desconto em lances livres no leilão.

Entre as obras em destaque estão pinturas de Attilio Colnago, Homero Massena e Levino Fanzeres. Obras como “Crepúsculo”, datada da década de 1930, assinada por Fanzeres, é um dos destaques do pregão.

Dois quadros formando uma única cena (“A Noite com que te Sonho”) de Attilio Colnago Crédito: Divulgação

Outra obra sempre muito disputada pelos apaixonados por arte é a de Homero Massena, cada vez mais raro e valorizado. Neste evento, ele será representado pelas obras “Pescadores da Barra do Jucu” e "Lavadeiras do Rio Jucu”, da década de 1950.

Uma serigrafia da década de 1980, do mestre Alfredo Volpi, as famosas bandeirinhas que marcaram o trabalho do artista, está entre as obras a serem apreciadas. Entre as esculturas, destaque para uma peça de Oscar Niemeyer, feita em bronze com pintura automotiva e um alabastro do século XIX, intitulada “Crianças com Guarda-Chuva”.

Serigrafia "Bandeirinhas", de Alfredo Volpi Crédito: Divulgação

Outra obra que deve atrair a atenção é um desenho de um projeto mobiliário de Joaquim Tenreiro, também da década de 1950, e a arte sacra, que também é muito procurada em leilões. Nesta edição há uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Bárbara, ambas do século XIX, no melhor estilo da arte barroca.

O mobiliário é um destaque à parte neste leilão. Peças como uma cristaleira Art Noveau, mesa em madeira com pé em ferro forjado e uma típica mesa inglesa de apresentação, juntam-se ao estilo sessentista da cadeira Gelli modelo canoa. Além das pinturas esculturas e mobiliário, o leilão reúne pratarias, porcelanas, cristais e tapetes.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO "GRANDE LEILÃO DE MARÇO"