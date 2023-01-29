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Leonel Ximenes

A pedra que vira arte: o toque capixaba em exposição internacional

Artista italiano, convidado para participar da Vitoria Stone Fair, vai expor, no palácio do governo da Itália, obra feita com tecnologia de empresas do ES

Públicado em 

29 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Federico Ferrarini e Jesusleny Gomes diante de obra feita pelo artista na Itália
Federico Ferrarini e Jesusleny Gomes diante de obra feita pelo artista na Itália Crédito: Divulgação
O artista italiano Federico Ferrarini é um dos convidados internacionais que vão acompanhar a Vitoria Stone Fair entre os dias 7 e 10 fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com fama internacional, ele já teve suas obras expostas em vários locais, dentre eles o Museu de Arte Contemporânea de Roma.
Ferrarini iniciou sua carreira artística na pintura utilizando tons naturais extraídos de pedreiras e pigmentos minerais. A pesquisa conceitual de materiais levou o artista ao encontro da pedra ornamental. Após sua visita à feira no Espírito Santo, ele irá lançar, na Itália, duas obras elaboradas com materiais brasileiros no projeto chamado Infinity Stone Way.
Os materiais foram doados pelas empresas capixabas Cajugran e Magban, em parceria com a mineira Meani Mármores e Granitos.
A mostra contará com curadoria da brasileira, radicada na Itália, Jesusleny Gomes, que acompanhará Ferrini durante a viagem ao Brasil. Após o lançamento, as peças serão expostas no palácio do governo italiano até setembro, período de realização da Marmomac 2023, feira internacional de mármore e granito realizada na cidade de Verona.
Ferrarini virá ao Espírito Santo a convite do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
Além do artista italiano, a entidade convidou para o Vitoria Stone Fair um grupo de profissionais de arquitetura e designer, além de jornalistas e influencers. Os 10 convidados têm origem em seis países diferentes: EUA, Itália, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Argentina.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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