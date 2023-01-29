A pedra que vira arte: o toque capixaba em exposição internacional

O artista italiano Federico Ferrarini é um dos convidados internacionais que vão acompanhar a Vitoria Stone Fair entre os dias 7 e 10 fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com fama internacional, ele já teve suas obras expostas em vários locais, dentre eles o Museu de Arte Contemporânea de Roma.
Ferrarini iniciou sua carreira artística na pintura utilizando tons naturais extraídos de pedreiras e pigmentos minerais. A pesquisa conceitual de materiais levou o artista ao encontro da pedra ornamental. Após sua visita à feira no Espírito Santo, ele irá lançar, na Itália, duas obras elaboradas com materiais brasileiros no projeto chamado Infinity Stone Way.
Os materiais foram doados pelas empresas capixabas Cajugran e Magban, em parceria com a mineira Meani Mármores e Granitos.
A mostra contará com curadoria da brasileira, radicada na Itália, Jesusleny Gomes, que acompanhará Ferrini durante a viagem ao Brasil. Após o lançamento, as peças serão expostas no palácio do governo italiano até setembro, período de realização da Marmomac 2023, feira internacional de mármore e granito realizada na cidade de Verona.
Ferrarini virá ao Espírito Santo a convite do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
Além do artista italiano, a entidade convidou para o Vitoria Stone Fair um grupo de profissionais de arquitetura e designer, além de jornalistas e influencers. Os 10 convidados têm origem em seis países diferentes: EUA, Itália, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Argentina.