Quer nova perícia? Então tem que pagar

Dos 17 mil segurados do Estado que passaram pela perícia, na operação pente-fino do INSS, 8.948 tiveram o benefício cancelado. Crédito: Gazeta Online

Se não quiserem que o seu processo fique parado na Justiça Federal, aposentados por invalidez que caíram no pente-fino do INSS estão assumindo a despesa de R$ 200 para que seja feita uma nova perícia médica judicial. O problema é que a Justiça suspendeu as perícias porque alega que está sem orçamento para pagar os honorários pelo procedimento.

É facultativo

A Justiça Federal explica que se o segurado não quiser ou não puder pagar pela perícia, o processo ficará parado até que o problema dos recursos orçamentários seja resolvido. Se escolher pagar os honorários, ele será reembolsado pelo INSS no final do processo, desde que o requerente ganhe a causa.

Cancelados

De acordo com Ministério da Cidadania, dos 17 mil segurados do Estado que passaram pela perícia, na operação pente-fino, 8.948 tiveram o benefício cancelado (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença).

A economia

Segundo o Ministério, o cancelamento significou uma economia de quase R$ 140 milhões por ano aos cofres públicos. O pente-fino começou no segundo semestre de 2016 e terminou em 31 de dezembro de 2018.

Família é tudo

Ivan Carlini (DEM) não vai mais a São Paulo se encontrar com o governador João Dória (PSDB), na segunda-feira. O presidente da Câmara de Vila Velha preferiu acompanhar a sua mulher, que será submetida a uma cirurgia.

Temer e o ES

Recordar é viver: no dia 29 de março do ano passado, o então presidente Michel Temer (MDB) esteve no Espírito Santo para a inauguração do Aeroporto de Vitória.

Nada a declarar

Horas antes, a Operação Skala foi responsável por prender dois amigos do emedebista: o advogado José Yunes, assessor especial da Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo. Temer não falou com a imprensa capixaba à ocasião.

Comemoração?

Poucos minutos após o anúncio da prisão de Temer, fogos espocaram no Centro de Vila Velha. Não se sabe se era comemoração da prisão, mas foi muita coincidência.

Disputa política

A prisão provocou um Fla x Flu político em três minutos num grupo de jornalistas capixabas. Às 16h03, um deles publicou um texto lembrando que o ex-governador Paulo Hartung não foi ao encontro de Temer, na inauguração do Aeroporto de Vitória, por causa das prisões de amigos do então presidente.

Disputa política 2

Às 16h06, um assessor de comunicação vinculado ao governador Casagrande publicou uma foto de PH ao lado do ex-presidente da República.

Tensão em Brasília

Do deputado Da Vitória (PPS), coordenador da bancada federal capixaba, sobre o clima na Câmara depois dos acontecimentos de ontem: “Sumiu todo mundo”.

A última tuitada

A última postagem de Temer no Twitter foi no dia 11 de fevereiro. No texto, ele registrou com pesar a morte de Ricardo Boechat e solidarizou-se com a família do jornalista.

Mudou

Fica, Temer!

Ladrões demais

É bom o Rio de Janeiro começar a pensar em criar um presídio destinado exclusivamente aos seus ex-governadores.

Ajuda oficial

Famílias de quilombolas e indígenas do Estado estão recebendo nesta semana um total de 1.270 cestas de alimentos doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O veto

O projeto do deputado Pazolini que considerava todos os assentos dos ônibus como preferenciais para idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida foi vetado pelo governador.

O apelo

Mas o deputado não desistiu da ideia: agora ele indicou a Casagrande que elabore um projeto de lei com o mesmo teor do seu, que foi rejeitado.

Todos contra o crime

Fiscais da Prefeitura de Viana vão atuar em parceira com as Polícias Militar e Civil. O foco é fiscalizar bares e comércios, porque alguns deles funcionam como ponto de exploração sexual e distribuição de drogas.

Guloso

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), discutiu com aliados ontem a sucessão municipal em... Cariacica!

Alô, Temer!