Quatro em cada cinco servidores do Iases são temporários

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo. Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do ES (Iases) é reduto de servidores que têm prazo de validade para saírem do emprego. Dos 1.753 profissionais ativos, 1.386 têm contrato temporário de trabalho – 79,06% do quadro total. Considerado um barril de pólvora, o Iases tem sido palco frequente de problemas.



Superlotado



Recentemente, por decisão judicial, o Iases teve de liberar menores apreendidos por causa da superlotação do sistema. O Ministério Público de Contas já alertou o governo do Estado para que seja realizado concurso público no órgão que cuida de menores em conflito com a lei.

Menos, menos...

A Prefeitura de Cariacica não endossa o otimismo (e põe otimismo nisso!) do comando da Força Nacional, de que a criminalidade no município será extinta com a atuação da tropa nacional.

Homenagem

Dom Silvestre Luiz Scandian, que foi arcebispo de Vitória, vai virar nome de rua no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.

De olho no ambiente

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, determinou o corte das horas extras para a fiscalização ambiental. Zouain diz que “tem certeza” de que não haverá prejuízo à fiscalização, inclusive à noite e nos fins de semana.

Viva Santa Teresa!

Está circulando na internet um abaixo-assinado pelo tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa. Quase 4 mil pessoas já assinaram a petição. A meta dos organizadores é chegar a 5 mil.

Olho na ficha

Preocupada com a violência, a CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia sugeriu que as empresas de aplicativo de transporte sejam mais rígidas no cadastramento de usuários.

Livre, leve e solto

O reitor da Ufes não será atingido pela reforma da Previdência. Reinaldo Centoducatte acaba de se aposentar.

Alô, Primavera!

Este vídeo pode te interessar

Você chega sozinha ou vem junto com o pó preto?

A Gazeta integra o Saiba mais