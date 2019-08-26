Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Quartel do comando da PM é alvo de tiros de baile funk

Na madrugada de sábado para domingo, pelo menos três projéteis foram encontrados no QCG, em Maruípe, provenientes de disparos realizados num baile funk

Vitória
Publicado em 26/08/2019 às 18h38
Atualizado em 29/09/2019 às 17h42


