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Leonel Ximenes

Quando o livro e a cultura se encontram em uma unidade militar do ES

Salão do Livro Capixaba 2023 será realizado em novembro em Vitória

Públicado em 

02 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Livros, biblioteca
Livros em biblioteca: "a arte existe porque a vida não basta" Crédito: Pixabay
Navegar é preciso; ler, também. Acostumada a se ocupar com assuntos relativos à navegação e à segurança marítima, a Capitania dos Portos do Espírito Santo, na Enseada do Suá, em Vitória, vai abrir suas instalações à cultura para sediar o Salão do Livro Capixaba 2023, nos dias 23 e 24 de novembro, das 14h às 19h.
Na programação estão previstas 15 atividades diferentes nos dois dias do evento, incluindo oficinas culturais, contação de histórias, teatro, dança, música, saraus de poesias, mesas redondas e shows musicais.
A organização do Salão do Livro espera a participação de 100 escritores e pelo mil pessoas durante a programação, incluindo a visita de estudantes das escolas das redes pública e privada..
Marinha do Brasil, Sede da Capitania dos Portos do ES, localizada na Praia do Suá, em Vitória
Sede da Capitania dos Portos do ES, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
“Nestes dois dias de realização do Salão do Livro Capixaba criaremos a oportunidade para que o público, os artistas e os agentes produtores de cultura, se engajem, cada vez mais, com os saberes e fazeres da nossa cultura”, diz Manoel Goes, curador e produtor do evento.

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O Salão, que tem entrada gratuita mediante cadastramento na entrada da unidade da Marinha, é uma realização da Editora Jordem e da Academia Espírito-santense de Letras com apoio da Marinha do Brasil/Capitania dos Portos do ES, Instituto Histórico e Geográfico do ES e Academia de Letras de Vila Velha. É correalizado pelo Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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