Quando o livro e a cultura se encontram em uma unidade militar do ES

Navegar é preciso; ler, também. Acostumada a se ocupar com assuntos relativos à navegação e à segurança marítima, a Capitania dos Portos do Espírito Santo, na Enseada do Suá, em Vitória
, vai abrir suas instalações à cultura para sediar o Salão do Livro Capixaba 2023, nos dias 23 e 24 de novembro, das 14h às 19h.
Na programação estão previstas 15 atividades diferentes nos dois dias do evento, incluindo oficinas culturais, contação de histórias, teatro, dança, música, saraus de poesias, mesas redondas e shows musicais.
A organização do Salão do Livro espera a participação de 100 escritores e pelo mil pessoas durante a programação, incluindo a visita de estudantes das escolas das redes pública e privada..
“Nestes dois dias de realização do Salão do Livro Capixaba criaremos a oportunidade para que o público, os artistas e os agentes produtores de cultura, se engajem, cada vez mais, com os saberes e fazeres da nossa cultura”, diz Manoel Goes, curador e produtor do evento.
O Salão, que tem entrada gratuita mediante cadastramento na entrada da unidade da Marinha, é uma realização da Editora Jordem e da Academia Espírito-santense de Letras
com apoio da Marinha do Brasil/Capitania dos Portos do ES, Instituto Histórico e Geográfico do ES e Academia de Letras de Vila Velha. É correalizado pelo Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.