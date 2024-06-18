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Leonel Ximenes

Quando o crime de pirataria se transforma em boa ação no ES

Equipamentos eletrônicos apreendidos pela Receita Federal foram destinados a escola de formação militar em Vila Velha

Públicado em 

18 jun 2024 às 14:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O TV Box é muito utilizado ilegalmente para captar sinal de TV
O TV Box é muito utilizado ilegalmente para captar sinal de TV Crédito: Divulgação
A Alfândega do Porto de Vitória doou 50 receptores de TV a cabo, conhecidos popularmente como TV Box, para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), na Prainha, em Vila Velha.
O TV Box, comumente utilizado ilegalmente para captar sinal de TV, foi transformado pela iniciativa “Receita Cidadã: Uma Receita de Transformação Social” em computadores. Esses dispositivos agora permitem atividades como pesquisa na internet, elaboração de trabalhos e acesso a diversas funcionalidades educacionais.
O programa da Receita Federal tem como objetivo utilizar a destinação de mercadorias apreendidas para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social. Itens como bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário e eletrônicos são reaproveitados de maneira sustentável e doados para projetos sociais.
Além dos TV Box, também foram destinados mouses e teclados à escola de formação da Marinha. Esses equipamentos serão utilizados em projetos sociais realizados pela Eames, beneficiando diretamente os aprendizes de marinheiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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