Quando o crime de pirataria se transforma em boa ação no ES

A Alfândega do Porto de Vitória
doou 50 receptores de TV a cabo, conhecidos popularmente como TV Box, para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), na Prainha
, em Vila Velha.
O TV Box, comumente utilizado ilegalmente para captar sinal de TV, foi transformado pela iniciativa “Receita Cidadã: Uma Receita de Transformação Social” em computadores. Esses dispositivos agora permitem atividades como pesquisa na internet, elaboração de trabalhos e acesso a diversas funcionalidades educacionais.
O programa da Receita Federal
tem como objetivo utilizar a destinação de mercadorias apreendidas para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social. Itens como bebidas alcoólicas, tabaco, vestuário e eletrônicos são reaproveitados de maneira sustentável e doados para projetos sociais.
Além dos TV Box, também foram destinados mouses e teclados à escola de formação da Marinha. Esses equipamentos serão utilizados em projetos sociais realizados pela Eames, beneficiando diretamente os aprendizes de marinheiro.