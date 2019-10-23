PT vai fazer festa de aniversário pra Lula no Centro de Vitória

Lula, antes de ser preso, comemora seu aniversário em praça pública Crédito: Lula.org

Os militantes do PT vão promover neste sábado, das 16h às 21h, na chamada “praça vermelha” (ao lado da Costa Pereira, no Centro de Vitória), a festa de aniversário de Lula, que completa 74 anos neste domingo. “Venha cantar parabéns para Lula”, o nome da farra, vai ter comida e muita música.

No cardápio, bolo, salgadinho, farofa e até churrasquinho. Tudo embalado pela sanfona e por um trompete que vão executar músicas populares e que marcaram a campanha do ex-presidente da República, como a canção “Lula Lá”. A festa será encerrada com o baile Lula Livre.

A organização não quis arriscar uma previsão de público na festa de Lula, que está preso desde abril de 2018 na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR). "Ainda não é possível mensurar. É uma atividade para a militância de esquerda e simpatizantes da campanha Lula Livre", diz Isaías Santana, um dos organizadores.