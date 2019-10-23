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Leonel Ximenes

PT vai fazer festa de aniversário pra Lula no Centro de Vitória

“Venha cantar parabéns para Lula” será realizada neste sábado, véspera do dia que o ex-presidente comemora 74 anos

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 05:30

Públicado em 

23 out 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lula, antes de ser preso, comemora seu aniversário em praça pública Crédito: Lula.org
Os militantes do PT vão promover neste sábado, das 16h às 21h, na chamada “praça vermelha” (ao lado da Costa Pereira, no Centro de Vitória), a festa de aniversário de Lula, que completa 74 anos neste domingo. “Venha cantar parabéns para Lula”, o nome da farra, vai ter comida e muita música.
No cardápio, bolo, salgadinho, farofa e até churrasquinho. Tudo embalado pela sanfona e por um trompete que vão executar músicas populares e que marcaram a campanha do ex-presidente da República, como a canção “Lula Lá”. A festa será encerrada com o baile Lula Livre.
A organização não quis arriscar uma previsão de público na festa de Lula, que está preso desde abril de 2018 na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR). "Ainda não é possível mensurar. É uma atividade para a militância de esquerda e simpatizantes da campanha Lula Livre", diz  Isaías Santana, um dos organizadores.
O organizador petista, entretanto, admite dificuldades para mobilizar muita gente: “Temos hoje uma dificuldade real de mobilização das organizações partidárias do campo democrático, progressista e de esquerda, mas vamos apostar na mobilização de todos segmentos, a exemplo do Festival Lula Livre, que com todas as intercorrências foi um sucesso inesperado”. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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