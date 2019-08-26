PSL-ES recua, desiste do Sebrae e muda local de encontro

Manato preside o PSL-ES e o Sebrae-ES. Crédito: Gazeta Online

O presidente estadual do PSL, Carlos Manato, anunciou há pouco (26) que seu partido desistiu de utilizar o auditório do Sebrae-ES para promover, no próximo sábado, o 1º Encontro Estadual do PSL Mulher, com a presença da ministra Damares Alves (Direitos Humanos, Família e Mulher) e da deputada federal Soraya Manato (PSL-ES).



"O encontro agora vai ser na Aspomires (Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do ES)", informou Manato, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae capixaba.

Inicialmente, Manato disse que não via problema em realizar o evento do seu partido no auditório do Sebrae. Segundo ele, ficou acordado que não haveria faixas, bandeiras, banners e camisas do PSL durante a reunião e que ele também não discursaria.

Reunião

O ex-deputado federal também informara ao Blog que iria se reunir na tarde de hoje (26) com o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, para discutir com ele se o evento teria caráter partidário. Após a publicação da notícia no Blog no Gazeta Online, entretanto, Manato desistiu de manter o encontro no Sebrae.

Segundo o presidente do PSL, o aluguel do Cerimonial Aspomires, em Bento Ferreira, custa em torno de R$ 2 mil, mas ele afirmou que vai tentar fechar com um preço menor. O PSL Mulher no Espírito Santo é presidido por Taís Venâncio.

