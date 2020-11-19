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Leonel Ximenes

PSB e Republicanos são os campeões de prefeituras por região no ES

Em todo o Estado, partido do governador venceu em 13 municípios enquanto a legenda da direita levou a melhor em nove, mas pode ainda conquistar Vitória

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

19 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) votou em Bento Ferreira, em Vitória
PSB do governador Casagrande só ganhou em prefeituras do interior do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
PSB e Republicanos são os partidos com mais prefeituras por região do Estado. Os socialistas conquistaram duas em cada área geográfica, enquanto o partido de direita ficou com uma em cada uma delas. Uma região tem empate e a Grande Vitória pode ser um grande mosaico de partidos.
No âmbito estadual, o PSB, de um modo geral, é o campeão, com 13 prefeituras, seguido por Cidadania e Republicanos, ambos com nove. MDB ficou com oito; PDT e PSD, cada, com seis; PSDB e PTB, cada, 4; PSL e Solidariedade, cada, 2; DEM, PMN, Podemos e PSC tiveram somente uma conquista.
O PSB foi o campeão na Região Noroeste e na Sul. No Noroeste, considerando as cidades de Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério, os socialistas lideraram com quatro vitórias (Marilândia, Montanha, Ponto Belo e Vila Pavão). O Cidadania vem logo atrás com três.
Já no Sul, englobando os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta, os candidatos do PSB foram vitoriosos em seis (Alfredo Chaves, Anchieta, Cachoeiro, Divino de São Lourenço, Muqui e São José do Calçado), sendo seguido pelo Republicanos, com quatro.
O grupo republicano, por sua vez, foi o grande campeão no Norte, considerando os municípios de Aracruz, Conceição da Barra, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Pedro Canário, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama. Por lá, eles ganharam três (João Neiva, Pedro Canário e Sooretama).
Região Serrana tem um empate entre os partidos. Cidadania, MDB, PDT, PP, PSB, PSDB, PTB e Republicanos conquistaram, cada um, duas prefeituras.

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A Grande Vitória, por enquanto, está sendo disputada entre a esquerda e a direita. PSDB ficou com Guarapari, Podemos está com Viana e o PSB, com Fundão. O Podemos, que está no segundo turno em Vila Velha com Arnaldinho Borgo, e o PT, que disputa Vitória e Cariacica, podem conquistar até duas prefeituras, cada um.
Os tucanos podem levar também Vila Velha, com Max Filho, e a Rede conquistar sua única prefeitura, com a Serra, onde enfrenta o PDT. Se vencer em Vitória, o Republicanos se fortalece ainda mais no jogo político estadual. O DEM pode obter sua maior vitória no ES com Euclério Sampaio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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