PSB e Republicanos são os campeões de prefeituras por região no ES

PSB e Republicanos são os partidos com mais prefeituras por região do Estado. Os socialistas conquistaram duas em cada área geográfica, enquanto o partido de direita ficou com uma em cada uma delas. Uma região tem empate e a Grande Vitória
pode ser um grande mosaico de partidos.
No âmbito estadual, o PSB, de um modo geral, é o campeão, com 13 prefeituras, seguido por Cidadania e Republicanos, ambos com nove. MDB ficou com oito; PDT e PSD, cada, com seis; PSDB e PTB, cada, 4; PSL e Solidariedade, cada, 2; DEM, PMN, Podemos e PSC tiveram somente uma conquista.
O PSB foi o campeão na Região Noroeste e na Sul
. No Noroeste, considerando as cidades de Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério, os socialistas lideraram com quatro vitórias (Marilândia, Montanha, Ponto Belo e Vila Pavão). O Cidadania vem logo atrás com três.
Já no Sul, englobando os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta, os candidatos do PSB foram vitoriosos em seis (Alfredo Chaves, Anchieta, Cachoeiro, Divino de São Lourenço, Muqui e São José do Calçado), sendo seguido pelo Republicanos, com quatro.
O grupo republicano, por sua vez, foi o grande campeão no Norte
, considerando os municípios de Aracruz, Conceição da Barra, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Pedro Canário, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama. Por lá, eles ganharam três (João Neiva, Pedro Canário e Sooretama).
A Região Serrana
tem um empate entre os partidos. Cidadania, MDB, PDT, PP, PSB, PSDB, PTB e Republicanos conquistaram, cada um, duas prefeituras.