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Leonel Ximenes

Projeto quer criar o tour das montanhas capixabas de ciclismo

Objetivo é incentivar a prática do esporte sustentável e o turismo na região serrana

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

25 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A volta de ciclismo da França, uma das mais tradicionais e importantes do mundo
A volta de ciclismo da França, uma das mais tradicionais do mundo Crédito: ciclismo
A Europa tem as famosas voltas ciclísticas, como o Tour de France, a Vuelta a España e o Giro d'Italia, que fomentam o ciclismo e o turismo, especialmente nas áreas montanhosas. Agora, o Espírito Santo, que também tem uma bela região serrana, poderá ter um programa que incentiva a prática do ciclismo no Estado nas áreas mais altas.
Isso poderá acontecer com a aprovação do Projeto de Lei (PL) 333/2021, que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido).
A intenção é proporcionar a prática do ciclismo em parques estaduais, unidades de conservação e trilhas em áreas públicas do entorno, tais como nas encostas e contrafortes de morros e serras. O programa tem o objetivo de regulamentar e promover a prática do ciclismo, ampliar o número de praticantes, estimular um estilo de vida saudável e divulgar os locais onde a atividade vai ser realizada.
“Cada vez mais a população se conscientiza da importância da prática regular de atividades físicas, um benefício direto que proporcionará o bem-estar das pessoas e uma melhor qualidade de vida aos indivíduos”, aponta o projeto.

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Pelo Projeto de Lei, fica autorizado ao poder público implementar o esporte onde já se pratica ou exista potencial para isso. Também garante às associações representativas do ciclismo a participação em estudos para construção das trilhas; a possibilidade de parcerias com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e entes privados; e a disponibilização de palestras e materiais didáticos sobre educação ambiental para os usuários dos circuitos.
Para que haja equilíbrio e sustentabilidade, os praticantes do ciclismo de montanha deverão fazer o uso das trilhas para garantir a preservação ambiental e a segurança de todos, garantir a manutenção das características naturais das localidades, obedecer às sinalizações, realizar a reparação de eventuais danos às estruturas, fazer a utilização de equipamentos de segurança, e promover o exercício do voluntarismo para a conservação da integridade e qualidade das trilhas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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