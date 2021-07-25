Projeto quer criar o tour das montanhas capixabas de ciclismo

A Europa tem as famosas voltas ciclísticas, como o Tour de France, a Vuelta a España e o Giro d'Italia, que fomentam o ciclismo e o turismo, especialmente nas áreas montanhosas. Agora, o Espírito Santo
, que também tem uma bela região serrana, poderá ter um programa que incentiva a prática do ciclismo no Estado nas áreas mais altas.
Isso poderá acontecer com a aprovação do Projeto de Lei (PL) 333/2021, que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense
(sem partido).
A intenção é proporcionar a prática do ciclismo em parques estaduais, unidades de conservação e trilhas em áreas públicas do entorno, tais como nas encostas e contrafortes de morros e serras. O programa tem o objetivo de regulamentar e promover a prática do ciclismo, ampliar o número de praticantes, estimular um estilo de vida saudável e divulgar os locais onde a atividade vai ser realizada.
“Cada vez mais a população se conscientiza da importância da prática regular de atividades físicas, um benefício direto que proporcionará o bem-estar das pessoas e uma melhor qualidade de vida aos indivíduos”, aponta o projeto.
Pelo Projeto de Lei, fica autorizado ao poder público implementar o esporte onde já se pratica ou exista potencial para isso. Também garante às associações representativas do ciclismo a participação em estudos para construção das trilhas; a possibilidade de parcerias com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema
), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e entes privados; e a disponibilização de palestras e materiais didáticos sobre educação ambiental para os usuários dos circuitos.
Para que haja equilíbrio e sustentabilidade, os praticantes do ciclismo de montanha deverão fazer o uso das trilhas para garantir a preservação ambiental e a segurança de todos, garantir a manutenção das características naturais das localidades, obedecer às sinalizações, realizar a reparação de eventuais danos às estruturas, fazer a utilização de equipamentos de segurança, e promover o exercício do voluntarismo para a conservação da integridade e qualidade das trilhas.