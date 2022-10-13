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Leonel Ximenes

Projeto de lei restringe distribuição de panfletos no ES

Objetivo é evitar que as ruas fiquem poluídas e os bueiros entupidos com o material descartado

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

13 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Pelo projeto de lei, passa a ser proibida a fixação de folhetos em para-brisas de veículos
Pelo projeto de lei, passa a ser proibido afixar folhetos em para-brisas de veículos Crédito: Divulgação
deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) apresentou um projeto de lei que restringe e cria normas para a distribuição de panfletos no Espírito Santo. Pelo projeto, passa a ser proibida a afixação de propagandas, panfletos e materiais publicitários em veículos estacionados em vias públicas, uma prática muito comum.
“Muitas vezes o material impresso é descartado pelo motorista, pois ao retornar ao veículo esse normalmente não lê o conteúdo publicitário e acaba jogando-o na rua, ocasionando poluição e problemas como a obstrução de bueiros”, justifica o parlamentar, reeleito em 2 de outubro para o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa.

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“Eles poderão efetuar a entrega de mão em mão ou deixar nas caixas coletoras de correspondências das edificações e residências”, reforça.
Gandini ressalta que a ideia é evitar a danificação de itens como palhetas e frisos dos veículos e contribuir com a limpeza e higiene das cidades.

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O projeto de lei, entretanto, não proíbe a distribuição de folhetos e panfletos nas cidades capixabas, mas determina que no rodapé do material distribuído conste, em negrito, uma mensagem de cunho educativo e informativo, como “não jogue este folheto em vias públicas” ou “colabore com a limpeza da cidade”.
O projeto de lei foi encaminhado às Comissões de Justiça, Meio Ambiente e Finanças da Assembleia para parecer.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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