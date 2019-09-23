Leonel Ximenes
Primeira onça-pintada é capturada no Espírito Santo

O felino, que foi encontrado na Reserva Natural Vale, em Linhares, recebeu um colar transmissor que permitirá seu monitoramento via satélite

Vitória
Publicado em 23/09/2019 às 03h02
Atualizado em 23/09/2019 às 06h12
Onça-pintada é capturada no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Vale
Pesquisadores realizaram a primeira captura de uma onça-pintada em território capixaba. O felino, que foi encontrado na Reserva Natural Vale, em Linhares, recebeu um colar transmissor que permitirá seu monitoramento via satélite. Além disso, foram coletados dados biométricos e amostras para exames laboratoriais mais detalhados. 

