Primeira onça-pintada é capturada no Espírito Santo

Pesquisadores realizaram a primeira captura de uma onça-pintada em território capixaba. O felino, que foi encontrado na Reserva Natural Vale, em Linhares, recebeu um colar transmissor que permitirá seu monitoramento via satélite. Além disso, foram coletados dados biométricos e amostras para exames laboratoriais mais detalhados.
