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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES diminui feriadão de cinco para quatro dias

Além da folga da Semana Santa, haverá outra alusiva  ao dia da festa de emancipação do  município

Públicado em 

29 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura de Baixo Guandu: feriado da Semana Santa agora será apenas no dia 7 de abril
Prefeitura de Baixo Guandu não terá expediente de 7 a 10 de abril Crédito: PMBG
Para os servidores municipais de Baixo Guandu, o superferiadão da Semana Santa virou feriadão, sem o prefixo super. É que a prefeitura resolveu cancelar o ponto facultativo previsto para a Quinta-Feira Santa, no dia 6 de abril, e manter outras duas folgas: a da Sexta-feira da Paixão, no dia 7, e a da segunda-feira, dia 10, festa do município.
“Outro motivo é a grande sequência de feriados, que prejudica o trabalho da administração e o atendimento ao público. A prefeitura ficaria fechada de quinta-feira 6/4 até terça 11/4”, diz nota da assessoria da administração guanduense.

PREFEITO DE BAIXO GUANDU ESTÁ NA INGLATERRA

Por falar em Baixo Guandu, o prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade) está em Londres para, segundo sua assessoria, acompanhar o andamento do processo judicial movido contra as empresas do grupo Samarco pelo desastre ecológico de Mariana (MG), em 2015, e que atingiu o Rio Doce, inclusive no Espírito Santo.

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A Prefeitura de Baixo Guandu diz que a viagem ao país europeu está sendo feita sem ônus para o município. Lastênio foi acompanhado do assessor jurídico da administração municipal e retornará neste domingo (2). “A viagem foi custeada pelo escritório de advocacia que está movendo o processo [contra a Samarco]”, informa a assessoria do prefeito.
Em abril do ano que vem, na capital inglesa, está previsto para começar o julgamento da ação bilionária contra a mineradora anglo-australiana BHP Billiton, uma das controladoras da Samarco junto com a Vale.
A coluna tentou falar com o prefeito, por mensagens de texto e por telefone, mas Lastênio não atendeu nem retornou os contatos.

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Atualização

29/03/2023 - 11:24
A assessoria do prefeito de Baixo Guandu informou que a volta dele da Inglaterra foi antecipada do dia 4 de abril para o próximo domingo dia 2. O texto desta matéria foi atualizado com essa alteração.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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