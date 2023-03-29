Prefeitura no ES diminui feriadão de cinco para quatro dias

Para os servidores municipais de Baixo Guandu
, o superferiadão da Semana Santa virou feriadão, sem o prefixo super. É que a prefeitura resolveu cancelar o ponto facultativo previsto para a Quinta-Feira Santa, no dia 6 de abril, e manter outras duas folgas: a da Sexta-feira da Paixão, no dia 7, e a da segunda-feira, dia 10, festa do município.
“Outro motivo é a grande sequência de feriados, que prejudica o trabalho da administração e o atendimento ao público. A prefeitura ficaria fechada de quinta-feira 6/4 até terça 11/4”, diz nota da assessoria da administração guanduense.
Por falar em Baixo Guandu, o prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade) está em Londres para, segundo sua assessoria, acompanhar o andamento do processo judicial movido contra as empresas do grupo Samarco
pelo desastre ecológico de Mariana (MG), em 2015, e que atingiu o Rio Doce, inclusive no Espírito Santo.
A Prefeitura de Baixo Guandu diz que a viagem ao país europeu está sendo feita sem ônus para o município. Lastênio foi acompanhado do assessor jurídico da administração municipal e retornará neste domingo (2). “A viagem foi custeada pelo escritório de advocacia que está movendo o processo [contra a Samarco]”, informa a assessoria do prefeito.
Em abril do ano que vem, na capital inglesa, está previsto para começar o julgamento da ação bilionária contra a mineradora anglo-australiana BHP Billiton, uma das controladoras da Samarco junto com a Vale
.
A coluna tentou falar com o prefeito, por mensagens de texto e por telefone, mas Lastênio não atendeu nem retornou os contatos.