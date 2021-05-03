Prefeitura de Vitória vai reformar Galpão das Paneleiras

A Prefeitura de Vitória
vai investir R$ 86 mil na reforma do segundo piso (mezanino) do Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras. No local, está prevista a instalação de um Centro de Memória, parceria da PMV com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que seja contada aos visitantes toda a história secular do ofício da arte da panela de barro.
A reforma inclui troca do piso, inclusão da vedação de vidro na tesoura do telhado e substituição das peças danificadas da rampa de acesso ao segundo andar. A licitação para obra será lançada no final deste mês. E a obra, segundo a PMV, deve ser concluída em até 100 dias após a conclusão da licitação.
A fabricação artesanal de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes pelo Iphan, em 2002. O processo de produção no bairro de Goiabeiras Velha, na Capital, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e comunitário.