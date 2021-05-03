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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória vai reformar Galpão das Paneleiras

No segundo pavimento está prevista a instalação de um Centro de Memórias sobre a centenária atividade da panela de barro

Públicado em 

03 mai 2021 às 15:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As paneleiras de goiabeiras retornaram ao trabalho nessa semana
Galpão das Paneleiras de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai investir R$ 86 mil na reforma do segundo piso (mezanino) do Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras. No local, está prevista a instalação de um Centro de Memória, parceria da PMV com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que seja contada aos visitantes toda a história secular do ofício da arte da panela de barro.
A reforma inclui troca do piso, inclusão da vedação de vidro na tesoura do telhado e substituição das peças danificadas da rampa de acesso ao segundo andar. A licitação para obra será lançada no final deste mês. E a obra, segundo a PMV, deve ser concluída em até 100 dias após a conclusão da licitação.

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Em 7 de julho do ano passado, Dia das Paneleiras, a Prefeitura de Vitória havia anunciado a obra de reforma do segundo pavimento do Galpão, que será feita agora, segundo promessa da nova gestão.
A fabricação artesanal de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes pelo Iphan, em 2002. O processo de produção no bairro de Goiabeiras Velha, na Capital, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e comunitário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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