Conceição da Barra constrói a maior panela de barro do mundo

A panela, que está sendo construída em Conceição da Barra por um casal de paneleiros de Goiabeiras, tem 1,6m de diâmetro e cerca de 250 kg. Crédito: Divulgação

Um comerciante de Conceição da Barra contratou um casal de paneleiros de Goiabeiras para fazer a maior panela de barro do mundo funcional, ou seja, que efetivamente vai ao fogo e não apenas para decoração. A panela tem 1,6m de diâmetro, cerca de 250 kg e será usada num almoço festivo em 29 de junho, dia dedicado a São Pedro.

Os ingredientes

O festival da moqueca será realizado nos dias 28, 29 e 30. No dia 29, a moqueca na panela gigante vai cozinhar 200 kg de cação. O prato com peixe, pirão e arroz custará R$ 15. Toda a renda será destinada para reconstrução da igreja matriz de Conceição da Barra.

Pacto das águas

Dom Ivan Carlini VI, o eterno presidente da Câmara de Vila Velha, imita Bolsonaro e está propondo um pacto dos políticos contra os alagamentos da cidade.

Choque de realidade

Tem um poste de ferro na Rua Graciano Neves, Centro de Vitória, que resiste ao tempo. O problema é que tem morador reclamando que ele está enferrujado e dá choque quando chove.

Vida nova

Leitor sugere que o Sebrae-ES dê aulas de empreendedorismo aos comerciantes de Iconha que se sentem prejudicados com a diminuição do movimento de clientes após a inauguração do contorno da BR 101.

Viva Portugal!

Em comemoração ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho), a Associação dos Portugueses do ES (Apes) vai promover domingo um almoço para os patrícios em Pedra Azul.

Ela manda

Ana Cecília Mangaravite será a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do ES (Sindepes). O mandato, de três anos, começa na próxima sexta-feira.

Menos poluição

A Secretaria de Comunicação quer diminuir a sujeira na Assembleia. Como? Incentivando os servidores a utilizar canecas e copos permanentes, em substituição aos plásticos.

Muita poluição

No ano passado, 770 mil copos plásticos foram descartados, usados por servidores e visitantes da Ales. Isso representa mais de 1,3 tonelada de lixo plástico por ano.

Alô, dona Maria!

Será que as prefeituras estão se preparando para as próximas chuvas ou as promessas naufragaram?

MINIENTREVISTA

"A proteção ambiental não deve ter ideologia"

O advogado capixaba Marcelo Abelha acaba de lançar seu 23º livro, “Proteção Jurídica da Flora” (Editora Juspodivm), que analisa a legislação de proteção de florestas e demais formações de vegetação no Brasil. Para ele, a questão ambiental tem que ser tratada tecnicamente: : “Tudo que está legislado é fruto de desenvolvimento científico e social”, destaca.

O Código Florestal foi modificado recentemente. Ele está dando conta dos desafios?

O nosso Código Florestal de 2012 não é formalmente um “Código”, mas apenas uma lei federal, e menos ainda “Florestal”, porque se propõe a tratar do uso econômico do solo, com restrições de ordem ambiental. Por isso mesmo, não dá conta do recado.

O governo Bolsonaro vem acenando com a flexibilização das normas ambientais. O sr. concorda com isso?

Não concordo de forma alguma. A questão ambiental tem que ser tratada de modo técnico. Tudo que está legislado é fruto de um desenvolvimento científico e social. É um desserviço atrelar a proteção e defesa do meio ambiente a qualquer ideologização política.

O Brasil é considerado avançado em sua legislação ambiental, no entanto agressões como o desmatamento na Amazônia continuam. Isso quer dizer que a lei, por si só, não é suficiente para proteger nossos recursos naturais?

A legislação ambiental brasileira é condizente com a dimensão do país e a riqueza de seus recursos ambientais. O problema é fazer com que essas leis sejam cumpridas, o que passa por diversos fatores, incluindo educação ambiental.

O ES convive com a degradação dos seus recursos hídricos e florestais. O que a legislação poderia contribuir para modificar este quadro?

Eu tenho esperança que em pouco tempo teremos um inventário transparente da situação hídrica no ES. A Agência Estadual de Águas vem trabalhando para entregar em breve o nosso plano estadual de recursos hídricos que permitirá uma gestão adequada e racional do uso da água.

O sr. confia em que os responsáveis pelas tragédias de Mariana e Brumadinho serão punidos pela Justiça?

Eu confio nas instituições. Tenho confiança em que serão punidos.