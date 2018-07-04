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Galpão das Paneleiras é reformado para receber mais turistas

Secretário afirma que obras serão entregues no dia 15. Além disso, local passará a funcionar de segunda a sábado, das 8h às 18h30

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 18:18
Fabricação artesanal das panelas de barro é oficio das paneleiras de Goiabeiras, constituindo um saber passado por gerações há mais de 400 anos Crédito: Diego Alves/PMV
Uma parceria público-privada rendeu uma obra de R$ 750 mil ao Galpão das Paneleiras, em Goibeiras, bairro de Vitória, que deve terminar neste mês. Os ajustes vão melhorar a infraestrutura de um dos espaços disponíveis para as profissionais e a expectativa é que a medida seja um atrativo para novos turistas, que visitam a Capital. Além disso, o galpão já está com novo horário de atendimento ao público, sendo de segundas a sábados, das 8h às 18h30.
De acordo com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a área de queima das panelas é que está sendo urbanizada. "A obra começou em abril e deve ir até o dia 15 de julho. Essa urbanização contempla drenagem de ruas, iluminação nova, elevação de calçamento, área para armazenar a lenha que é usada no processo de produção das panelas e também será melhorado o queimador", garante. Além disso, ele afirma que será construído um deque para a chegada de embarcações - já com um pé no turismo.
"Essas ações não visam só o aumento na produção, mas no fomento à visitação. A ideia principal é dar mais organização, tornar tudo mais atrativo para os turistas e dar a possibilidade de que empresas privadas tenham interesse de explorar um passeio de barco, por exemplo, saindo do local", adianta.
Por outro lado, a mudança de horário é apenas uma demanda de logística das próprias paneleiras. "Elas fazem o horário de trabalho e de visitação. Por bem, acharam que essa mudança será positiva", define.
OBRA NÃO TEM DINHEIRO PÚBLICO
O diretor-presidente é enfático em dizer que não há quaisquer recursos da Prefeitura de Vitória (PMV) envolvidos na obra. Ele esclarece que o recurso partiu de uma parceria que o órgão possui com uma faculdade da região. Eles apresentaram uma proposta à instituição de ensino e precisavam de uma contrapartida. "Então surgiu essa ideia junto da comunidade e todos aprovaram", completa.
ONDE FICA
Galpão das Paneleiras
Rua Leopoldo Gomes Salles, 55, Goiabeiras, Vitória
Funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h30
Mais informações: (27) 3327-0519

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