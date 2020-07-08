Vitória: Galpão das Paneleiras terá reforma do 2º piso e Centro de Visitação

Galpão das Paneleiras fica em Goiabeiras, Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues/ TV Gazeta

reforma do 2º pavimento do galpão e outro para a criação de um Centro de Visitantes no mesmo espaço. Dois anos após passar por sua última revitalização , o Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória, receberá uma nova reforma. Segundo a Prefeitura de Vitória, nos próximos dias, serão publicados dois editais de licitação: um para execução do projeto dedo 2º pavimento do galpão e outro para a criação de umno mesmo espaço.

As intervenções, que terão recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), preveem a restauração do piso, instalação de vidros, pintura, entre outras melhorias no piso. Já para o Centro de Visitação, estão incluídas a compra de mobiliários e a produção de uma exposição de longa duração com a história da produção da panela de barro pelas paneleiras, tradição centenária no Espírito Santo.

A presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras (APG), Berenicia Correa Nascimento, destaca que as intervenções são um desejo antigo. "Sonhamos há muitos anos com essa reforma do 2º pavimento e criação do espaço de visitação. A obra vai deixar o espaço mais bonito e agradável para receber os turistas e visitantes", afirma.

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagem, destaca que as melhorias fazem parte de um trabalho contínuo que vem sendo adotado desde 2013 pela administração municipal.

"Desde o início desta gestão, realizamos diversas melhorias no espaço, como a criação de um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a instalação da rede Vitória Online, urbanização do espaço tradicional de queima da panela de barro do Galpão das Paneleiras , além de pequenas reformas e da divulgação da panela de bairro em cruzeiros marítimos. São ações que vêm contribuindo para divulgar o maior símbolo da cultura capixaba e atrair cada vez mais visitantes e turistas", disse.

O diretor de Turismo da CDTIV, Felipe Ramaldes, destaca a importância dos projetos para o setor. "As obras de reforma e de criação de um Centro de Visitação são extremamente importantes para a profissionalização e melhoria da infraestrutura do turismo de lazer, uma vez que traz uma visão que alia cultura, no sentido de valorização e preservação do patrimônio material, e turismo, que são as ações que podem ajudar no fomento da comercialização e visitação do Galpão das Paneleiras".

O prefeito Luciano Rezende aproveitou para parabenizar as paneleiras pelo seu dia, ocorrido na última terça-feira (7). "Nosso cuidado e apoio às paneleiras se dá há muitos anos, mesmo antes de estar na posição de prefeito, devido à importância do trabalho das paneleiras para a identidade cultural e o turismo da nossa cidade. As paneleiras são verdadeiras rainhas que produzem a joia mais valiosa de Vitória, que são as panelas de barro de Goiabeiras. Portanto, parabéns mais uma vez, e da Prefeitura, todo apoio, amor e reconhecimento", parabenizou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.