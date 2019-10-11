Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dona do Pedaço

Mãe da Maria da Paz não sabe fazer moqueca, mas paneleiras do ES ensinam

No capítulo desta quinta-feira (10), a mãe da Dona do Pedaço, Evelina (Nívea Maria), teve que procurar em um livro a receita de um peixe para o seu jantar de noivado com Antero.  A Gazeta procurou as paneleiras de Goiabeiras para mostrar como fazer o prato típico do Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 10:44
A mãe da Dona do Pedaço, Evelina (Nívea Maria), teve que procurar em um livro a receita de um peixe assado para o seu jantar de noivado Crédito: Reprodução/ TV Globo
O pontapé inicial da novela das 9 foi dado no interior do Espírito Santo, mas a culinária capixaba parece não ser muito o forte da família da Maria da Paz (Juliana Paes). No capítulo desta quinta-feira (10), a mãe da Dona do Pedaço, Evelina (Nívea Maria), teve que procurar em um livro a receita de um peixe assado para o seu jantar de noivado com Antero (Ary Fontoura). E mais: disse que apenas os rapazes da família comiam a tradicional moqueca capixaba quando iam para a 'cidade grande'.
"É porque onde eu morava a gente tinha criação de gado. A gente comia muita carne, peixe quase a gente não comia. Só os rapazes quando iam na cidade que comiam moqueca capixaba. E eu ficava em casa fazendo a comidinha de sempre", disse a personagem de Nívea Maria, ao explicar para o noivo o motivo de ter que procurar a receita.
Mas calma, Evelina. Preparar uma moqueca nem é tão difícil assim. E A Gazeta decidiu dar uma força para a mãe da Maria da Paz e para qualquer pessoa que ainda não saiba fazer esse hino da culinária nacional.
"É fácil de aprender, é muito simples. Você. com o peixe na sua casa, comprando o tomate, o limão, o coentro, a cebola, o alho, o colorau e o azeite, a moqueca está pronta", comentou a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenice Correa Nascimento.
Voltando para a novela, Evelina pode aprender a fazer a moqueca com o Leandro (Guilherme Leicam), que já preparou o prato para o seu companheiro Agno, interpretado por Malvino Salvador. Mas caso ela não consiga contato com ele, A Gazeta pediu a representante das paneleiras para ensinar o preparo para a personagem da trama de Walcyr Carrasco.

FORA DA LISTA

Logo de cara, Berenice já manda a real para Evelina. "Nada de colocar leite de coco nem dendê. Se tiver, não é moqueca capixaba. É qualquer outra coisa, é peixada, é ensopado. Por outro lado, não podem faltar o limão e o azeite, que são essenciais. Eles dão um gostinho especial, tanto o limão quanto o azeite que a gente joga por cima depois que termina de fazer a moqueca", recomenda a capixaba.

PANELA DE BARRO

Preferencialmente, a mãe da Maria da Paz vai ter que procurar uma panela de barro, caso já não tenha em casa. "Ela dá um gosto diferente e funciona como térmica. Você faz a moqueca agora, vai para a faculdade, por exemplo e, quando volta para a casa, sua comida está quentinha e não precisa esquentar", justifica Berenice.
O personagem de Guilherme Leicam já preparou uma moqueca em A Dona do Pedaço Crédito: Reprodução/ TV Globo
Se a família da Maria da Paz quiser experimentar uma genuína moqueca capixaba, pode também dar um pulinho em Vitória, neste fim de semana. É que nesta sexta-feira (11) começa a 25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras, que espera reunir mais de 20 mil pessoas nos três dias de evento. O evento começa às 18h e termina no final da tarde de domingo, com shows, barraquinhas e muita comida típica. O prato mais tradicional do Estado custa a partir de R$ 65. Veja abaixo uma receita de como preparar uma moqueca simples e gostosa. 

INGREDIENTES

  • 4 ou 5 postas de peixe (recomenda-se o uso de dourado ou badejo)
  • 2 pezinhos de coentro
  • 3 dentes de alho
  • 1 cebola picada
  • Limão galego
  • Azeite
  • 1 colher de sopa de colorau

COMO FAZER

Coloque na panela um pouco do coentro picado, o tomate picado, a cebola, o alho e o colorau. Logo em seguida, coloque a camada de peixes. Por cima, volte a colocar mais uma camada de tempero, com coentro e tomate. Por cima, esprema um limão galego. Deixe a panela no fogo por 15 minutos. A moqueca ainda vai cozinhar por mais dez minutos com a panela fora do fogo. A porção serve para quatro pessoas. 

Veja Também

Anchieta leva o título de Capital Estadual da Moqueca Capixaba

Moqueca e queijo com goiabada representam o ES em selos dos Correios

Por que o preço da moqueca capixaba é tão alto?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados