Mãe da Maria da Paz não sabe fazer moqueca, mas paneleiras do ES ensinam

A mãe da Dona do Pedaço, Evelina (Nívea Maria), teve que procurar em um livro a receita de um peixe assado para o seu jantar de noivado Crédito: Reprodução/ TV Globo

O pontapé inicial da novela das 9 foi dado no interior do Espírito Santo , mas a culinária capixaba parece não ser muito o forte da família da Maria da Paz (Juliana Paes). No capítulo desta quinta-feira (10), a mãe da Dona do Pedaço, Evelina (Nívea Maria), teve que procurar em um livro a receita de um peixe assado para o seu jantar de noivado com Antero (Ary Fontoura). E mais: disse que apenas os rapazes da família comiam a tradicional moqueca capixaba quando iam para a 'cidade grande'.

"É porque onde eu morava a gente tinha criação de gado. A gente comia muita carne, peixe quase a gente não comia. Só os rapazes quando iam na cidade que comiam moqueca capixaba. E eu ficava em casa fazendo a comidinha de sempre", disse a personagem de Nívea Maria, ao explicar para o noivo o motivo de ter que procurar a receita.

Mas calma, Evelina. Preparar uma moqueca nem é tão difícil assim. E A Gazeta decidiu dar uma força para a mãe da Maria da Paz e para qualquer pessoa que ainda não saiba fazer esse hino da culinária nacional.

"É fácil de aprender, é muito simples. Você. com o peixe na sua casa, comprando o tomate, o limão, o coentro, a cebola, o alho, o colorau e o azeite, a moqueca está pronta", comentou a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenice Correa Nascimento.

Voltando para a novela, Evelina pode aprender a fazer a moqueca com o Leandro (Guilherme Leicam), que já preparou o prato para o seu companheiro Agno, interpretado por Malvino Salvador. Mas caso ela não consiga contato com ele, A Gazeta pediu a representante das paneleiras para ensinar o preparo para a personagem da trama de Walcyr Carrasco.

FORA DA LISTA

Logo de cara, Berenice já manda a real para Evelina. "Nada de colocar leite de coco nem dendê. Se tiver, não é moqueca capixaba. É qualquer outra coisa, é peixada, é ensopado. Por outro lado, não podem faltar o limão e o azeite, que são essenciais. Eles dão um gostinho especial, tanto o limão quanto o azeite que a gente joga por cima depois que termina de fazer a moqueca", recomenda a capixaba.

PANELA DE BARRO

Preferencialmente, a mãe da Maria da Paz vai ter que procurar uma panela de barro, caso já não tenha em casa. "Ela dá um gosto diferente e funciona como térmica. Você faz a moqueca agora, vai para a faculdade, por exemplo e, quando volta para a casa, sua comida está quentinha e não precisa esquentar", justifica Berenice.

O personagem de Guilherme Leicam já preparou uma moqueca em A Dona do Pedaço Crédito: Reprodução/ TV Globo

Se a família da Maria da Paz quiser experimentar uma genuína moqueca capixaba, pode também dar um pulinho em Vitória, neste fim de semana. É que nesta sexta-feira (11) começa a 25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras, que espera reunir mais de 20 mil pessoas nos três dias de evento. O evento começa às 18h e termina no final da tarde de domingo, com shows, barraquinhas e muita comida típica. O prato mais tradicional do Estado custa a partir de R$ 65. Veja abaixo uma receita de como preparar uma moqueca simples e gostosa.

INGREDIENTES

4 ou 5 postas de peixe (recomenda-se o uso de dourado ou badejo)



2 pezinhos de coentro



3 dentes de alho



1 cebola picada

Limão galego

Azeite



1 colher de sopa de colorau

COMO FAZER