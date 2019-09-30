Por que o preço da moqueca capixaba é tão alto?

Uma boa moqueca capixaba é feita com peixe fresco na panela de barro. Dentro dela, no fogo, também vai coentro, cebolas, tomates, urucum, azeite e sal. Mas para quem decide ir a um restaurante para experimentar essa delícia é bom ficar de olho no preço, que pode "salgar" a iguaria. Em alguns casos, um prato para duas pessoas pode chegar a custar R$ 200.
Nesta segunda-feira (30) é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba. Essa homenagem surgiu de uma lei municipal de Vitória, mas o dia é celebrado em toda a Região Metropolitana. Por isso, A Gazeta foi em busca de entender o porquê desse símbolo da culinária capixaba por custar tão caro.
Um dos principais itens que influenciam no preço final da moqueca é justamente o peixe. Nas peixarias da Grande Vitória, por exemplo, o quilo dos mais usados no preparo do prato (badejo, papaterra, robalo, namorado, cação e dentão) varia de R$ 18,80 para R$ 41,80. Os mais caros são o badejo e o robalo (R$ 41,80 o quilo) e o mais barato é o dentão (R$ 18,80 a R$ 27,80).
Se na peixaria a diferença de valores entre os peixes chega a ser de mais de 120%, nos restaurantes não é muito diferente. A escolha entre moqueca de badejo e a de cação faz muita diferença no valor final da conta. Outra coisa que deixa a iguaria mais cara são os complementos, como o camarão, que também podem inflacionar o valor.
Em um restaurante na Ilha das Caieiras, por exemplo, o prato simples que leva badejo e serve duas pessoas custa R$ 150. Mas se você quiser camarão VG na receita, o prato vai sair a R$ 200. No mesmo local, uma moqueca simples de dourado ou de cação custa R$ 90. Com camarão VG ela sai a R$ 130.
Já em um restaurante na Praia do Canto, a moqueca simples de badejo para duas pessoas sai a R$ 150. Já a simples de robalo fica a R$ 168.
De acordo com Vaner Corrêa Simões Júnior, que é economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon), existem outros pontos que encarecem a moqueca. Dentre eles está a localização do restaurante: estar próximo à praia ou em um local nobre implica na precificação do produto.
“Outro ponto é o 'gabarito' da cozinha que executa a receita. Alguns restaurantes e chefes de cozinha já são conhecidos pelo sabor de sua culinária, o que agrega valor ao prato servido. Ainda temos que levar em conta a qualidade do material utilizado no preparo das receitas, a origem deles e a estrutura física da cozinha”, lembra.