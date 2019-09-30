Por que o preço da moqueca capixaba é tão alto?

“Outro ponto é o 'gabarito' da cozinha que executa a receita. Alguns restaurantes e chefes de cozinha já são conhecidos pelo sabor de sua culinária, o que agrega valor ao prato servido. Ainda temos que levar em conta a qualidade do material utilizado no preparo das receitas, a origem deles e a estrutura física da cozinha”, lembra.