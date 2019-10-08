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Selos Comidas Típicas

Moqueca e queijo com goiabada representam o ES em selos dos Correios

A tiragem total nesta temática será de 200 mil selos, com valor de R$ 1,95 a unidade

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:23

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 out 2019 às 16:23
2º Circuito da Moqueca Capixaba, em Manguinhos: Empório Caranguejo Crédito: Márcio Scheppa
Concurso realizado pelos Correios, com a temática de comidas típicas brasileiras, elegeu 20 selos para emissão postal. Dentre eles, a moqueca capixaba foi o prato típico do Espírito Santo escolhido. O lançamento oficial das imagens será feito nesta quarta-feira (09) em Brasília, e no dia 24, às 10h, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
De acordo com a empresa, o concurso foi realizado internamente, entre os empregados, que fotografaram pratos de acordo com preferências pessoais, desde que representassem o Brasil. Duas fotografias foram selecionadas entre funcionários do ES: a moqueca, de autoria de Juliana Bourguignon Vogas, e o queijo com goiabada, retratada por Luciana Camargos, uma mineira que trabalha no Espírito Santo.
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Apesar de o resultado da competição cultural ter saído em abril, o edital já contemplava a produção “ao longo do ano”, com cerimônia oficial para emissão dos selos. “Os pormenores aqui no Estado ainda estão sendo ajustados, como se haverá moqueca para os presentes no dia. O critério foi mesmo o de melhor foto, não tinha que necessariamente retratar o Estado de origem”, definiu a empresa.

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A tiragem total nesta temática será de 200 mil selos, com valor de R$ 1,95 a unidade. As peças estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios. Além de Vitória, o selo também será lançado em Bauru (SP), São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).
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