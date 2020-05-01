Prefeitura de Vitória desiste de contratar empresa para monitorar redes sociais

Prefeitura de Vitória: serviço de monitoramento custaria R$ 24,5 mil por mês Crédito: Fábio Vicentini

Em resposta a uma notificação da conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, do Tribunal de Contas do Estado (TCES) , a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), que fez a concorrência, admitiu que encontrou falhas na licitação, como a “falta de maiores especificações técnicas” no edital de concorrência da empresa que faria o “serviço de análise de sentimentos em tempo real, com base no monitoramento e análise de Big Data, utilizando redes neurais artificiais”.

A notificação do Tribunal de Contas à PMV decorreu de uma representação feita pelo vereador Mazinho dos Anjos (PSD) ao TCES, após a publicação, na coluna, da notícia da contratação da empresa de monitoramento.

Mazinho, que é pré-candidato a prefeito, questionou a legalidade e a necessidade de dessa contratação e apontou possíveis erros na licitação. “Os cidadãos de Vitória não serão, portanto, mais monitorados em redes sociais e nem terão seus dados utilizados pela prefeitura para qualquer finalidade”, diz o parlamentar.

Cada vez mais popular no meio corporativo e na gestão pública, a análise de sentimentos é uma técnica para extrair informações de textos em linguagem natural.