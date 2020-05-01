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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória desiste de contratar empresa para monitorar redes sociais

Coluna publicou no dia 16 que, como esse serviço, PMV teria acesso, em tempo real, à análise do sentimento da população manifestado nos meios digitais

Públicado em 

01 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio da Prefeitura de Vitória.
Prefeitura de Vitória: serviço de monitoramento custaria R$ 24,5 mil por mês Crédito: Fábio Vicentini
Prefeitura de Vitória recuou e revogou a licitação para contratar uma empresa para monitorar as redes sociais. Segundo revelou a coluna no último dia 16, a PMV teria acesso, em tempo real, à análise do sentimento da população manifestado nos meios digitais. A empresa vencedora iria receber R$ 24,5 mil, por mês, pelo serviço.
Em resposta a uma notificação da conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, do Tribunal de Contas do Estado (TCES), a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), que fez a concorrência, admitiu que encontrou falhas na licitação, como a “falta de maiores especificações técnicas” no edital de concorrência da empresa que faria o “serviço de análise de sentimentos em tempo real, com base no monitoramento e análise de Big Data, utilizando redes neurais artificiais”.
A notificação do Tribunal de Contas à PMV decorreu de uma representação feita pelo vereador Mazinho dos Anjos (PSD) ao TCES, após a publicação, na coluna, da notícia da contratação da empresa de monitoramento.
Mazinho, que é pré-candidato a prefeito, questionou a legalidade e a necessidade de dessa contratação e apontou possíveis erros na licitação. “Os cidadãos de Vitória não serão, portanto, mais monitorados em redes sociais e nem terão seus dados utilizados pela prefeitura para qualquer finalidade”, diz o parlamentar.

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Cada vez mais popular no meio corporativo e na gestão pública, a análise de sentimentos é uma técnica para extrair informações de textos em linguagem natural.
O objetivo dessa técnica é obter a tendência de um texto ou sentença. Assim, por exemplo, a partir de frases nas redes sociais, poderia se verificar se o comportamento da população no isolamento, ao longo da pandemia, é positivo ou negativo à Prefeitura de Vitória.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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