Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Prefeitura de Laranja da Terra vai gastar R$ 290 mil em festa

O recurso está sendo utilizado para contratar cantores sertanejos e bandas de forró. Enquanto isso, o município vem recebendo alertas do Tribunal de Contas por ultrapassar o limite de gasto com pessoal (51,02%)

Vitória
Publicado em 04/04/2019 às 22h39
Atualizado em 06/10/2019 às 18h42


