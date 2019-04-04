O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Prefeitura de Laranja da Terra vai gastar R$ 290 mil em festa
O recurso está sendo utilizado para contratar cantores sertanejos e bandas de forró. Enquanto isso, o município vem recebendo alertas do Tribunal de Contas por ultrapassar o limite de gasto com pessoal (51,02%)
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00