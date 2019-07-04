Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Prefeitura convida para solenidade de construção de muro de cemitério

Prefeito de Mantenópolis, Hermínio Hespanhol, convidou a população para a solenidade por meio das redes sociais

Vitória
Publicado em 04/07/2019 às 17h23
Atualizado em 30/09/2019 às 07h24
Segundo a prefeitura, a construção do muro do Cemitério de São Geraldo é uma demanda antiga da comunidade. Crédito: Divulgação
Segundo a prefeitura, a construção do muro do Cemitério de São Geraldo é uma demanda antiga da comunidade. Crédito: Divulgação

O prefeito de Mantenópolis, Hermínio Hespanhol, está publicando nas redes sociais um convite para que a população compareça à solenidade de assinatura da ordem de serviço de construção do muro de um cemitério. A obra vai custar R$ 229,7 mil.

Isso mesmo, o cemitério de São Geraldo, no distrito de mesmo nome que tem 1,2 mil habitantes, será devidamente protegido. Quem quiser comparecer, a solenidade será realizada amanhã, às 8h, em São Geraldo, no interior da cidade da Região Noroeste do Estado. 

Prefeitura convida para solenidade de construção de muro de cemitério. Crédito: Divulgação
Prefeitura convida para solenidade de construção de muro de cemitério. Crédito: Divulgação

A Gazeta integra o

Saiba mais
Mantenópolis

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.