Prefeitura convida para solenidade de construção de muro de cemitério

O prefeito de Mantenópolis, Hermínio Hespanhol, está publicando nas redes sociais um convite para que a população compareça à solenidade de assinatura da ordem de serviço de construção do muro de um cemitério. A obra vai custar R$ 229,7 mil.



Isso mesmo, o cemitério de São Geraldo, no distrito de mesmo nome que tem 1,2 mil habitantes, será devidamente protegido. Quem quiser comparecer, a solenidade será realizada amanhã, às 8h, em São Geraldo, no interior da cidade da Região Noroeste do Estado.