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Leonel Ximenes

Prefeita que foi presa no ES vira youtuber de receitas culinárias

A primeira receita da ex-gestora, que também foi afastada do cargo, é de um bolo de chocolate

Públicado em 

09 nov 2021 às 02:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O primeiro vídeo de receitas da ex-prefeita de Presidente Kennedy no Youtube
O primeiro vídeo de receitas da ex-prefeita de Presidente Kennedy no YouTube, postado nesta segunda Crédito: Reprodução do YouTube
Qual a receita para uma prefeita que foi afastada do cargo e chegou a ser presa acusada de corrupção na sua administração? Para Amanda Quinta, que comandou Presidente Kennedy, a pobre cidade rica de petróleo no Espírito Santo, a receita é divulgar receitas.
Isso mesmo: a ex-prefeita virou youtuber de um canal de gastronomia. O primeiro vídeo, com duração de 8 minutos e 37 segundos e muito bem produzido, de uma receita de bolo de cenoura com ganache de chocolate, já está disponível. E ela garante que é uma “delícia”.
canal Culinária Descomplicada, segundo a youtuber, vai ensinar novas receitas duas vezes por semana - às segundas e quintas-feiras. Curiosamente, a ex-prefeita abandonou o “Quinta” no seu sobrenome “político”, e agora assina como Amanda Paiva. Sem problema, o que importa são as receitas, certo?
Amanda não se limita a ensinar receitas em vídeos no YouTube. Na realidade, ela começou a dar dicas gastronômicas no seu perfil no Instagram, cujo nome é Amanda Culinária Descomplicada. Até agora, a ex-prefeita já fez 59 publicações na página para os seus 1,7 mil seguidores. A ex-prefeita também já postou o mesmo vídeo do YouTube no TikTok.

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Ainda no Instagram, ela se apresenta e convida os internautas a segui-la: “Aqui vou te ensinar diversas receitas com muitas dicas que irão facilitar o seu dia a dia e estimular o seu prazer de cozinhar de forma simples e prática. Sou uma eterna apaixonada pelo mundo culinário e estou aqui hoje realizando meu sonho de compartilhar receitas com vocês no espaço da minha casa - a minha cozinha. Entre e sinta-se à vontade”.
Até a noite desta segunda (8), o vídeo da Amanda (Paiva), pouco mais de uma hora após postado, tinha 167 visualizações, 115 curtidas e nenhuma reprovação. Ou seja, pelo menos como youtuber, a ex-prefeita de Presidente Kennedy parece ter encontrado a receita para ser finalmente aprovada.

Amanda foi afastada do cargo e presa

Amanda Quinta e outras seis pessoas se tornaram réus pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e falsidade documental na Operação Rubi, deflagrada em maio de 2019. No dia 16 de dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Espírito (TJES) recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPES) em relação aos sete denunciados.

A ex-prefeita está respondendo por crime de responsabilidade. Ela chegou a ser presa em flagrante durante a deflagração da operação, quando agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriam mandados de busca e apreensão e encontraram uma mochila com R$ 33 mil na casa dela. Outros quatro denunciados também foram presos na época. Hoje, todos respondem ao processo em liberdade.

A operação investigou suspeitas de superfaturamento e direcionamento de contratos em troca de pagamento de propinas a agentes públicos. A primeira fase, deflagrada em maio de 2019, teve como foco despesas da Prefeitura de Presidente Kennedy, apesar do cumprimento de mandados também em Piúma, Marataízes e Jaguaré. A segunda fase da investigação, em outubro de 2019, teve Piúma em evidência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Amanda Quinta Corrupção MPES Operação Rubi Presidente Kennedy TJES Prefeitura de Presidente Kennedy
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