Prefeita que foi presa no ES vira youtuber de receitas culinárias

Amanda Quinta e outras seis pessoas se tornaram réus pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e falsidade documental na Operação Rubi, deflagrada em maio de 2019. No dia 16 de dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Espírito (TJES) recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPES) em relação aos sete denunciados.

A ex-prefeita está respondendo por crime de responsabilidade. Ela chegou a ser presa em flagrante durante a deflagração da operação, quando agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriam mandados de busca e apreensão e encontraram uma mochila com R$ 33 mil na casa dela. Outros quatro denunciados também foram presos na época. Hoje, todos respondem ao processo em liberdade.

A operação investigou suspeitas de superfaturamento e direcionamento de contratos em troca de pagamento de propinas a agentes públicos. A primeira fase, deflagrada em maio de 2019, teve como foco despesas da Prefeitura de Presidente Kennedy, apesar do cumprimento de mandados também em Piúma, Marataízes e Jaguaré. A segunda fase da investigação, em outubro de 2019, teve Piúma em evidência.

