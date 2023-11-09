Preço dos combustíveis no ES: consumidor agora tem mais informações

Abastecimento de combustível: mais transparência na consulta de preços Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Monitor de Preços de Combustíveis, criado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) , foi atualizado e incorporou novas funções. A consulta agora pode ser feita pela variação nos últimos sete, 14, 30, 60 ou 90 dias, e exibe as médias praticadas por distribuidores, postos de combustíveis e a diferença entre os valores do início da cadeia de venda (distribuidor) até chegar ao consumidor final.

Antes, o painel informava o valor médio de cada combustível (diesel, etanol, gasolina e GNV) praticado no Estado e em cada município. Com a atualização, o sistema passou a apresentar também dados de valores mínimo, máximo e desvio padrão.

Além disso, o consumidor ou revendedor que acessa o Monitor de Preços de Combustíveis agora pode realizar a pesquisa filtrando não só pelos valores no Estado, mas também por macrorregião (Metropolitana, Norte, Sul e Central), por microrregião e por município.

A ferramenta, segundo a Sefaz, auxilia os donos de postos de combustíveis a acompanharem a variação de preços e tornar as informações mais acessíveis ao consumidor.

"Nesse processo de mudança tivemos a participação do Sindipostos, visando a garantir que a divulgação de mais informações não caracterizasse violação do sigilo fiscal”, destacou a auditora fiscal e supervisora da Supervisão de Combustíveis (SCOM) da Receita Estadual, Roselene Maria Spavier

A nova forma de consulta foi elogiada pelo Sindicato dos Postos do ES: “Essa é uma ferramenta única no Brasil, que fornece informações sobre o comportamento e a cadeia de combustíveis. Ganham todos: a sociedade, que terá mais acesso a informações, e o segmento de combustíveis de forma geral, que poderá ser melhor compreendido”, afirmou o presidente do Sindipostos, Maxwel Nunes Paula.