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Leonel Ximenes

Preço dos combustíveis no ES: consumidor agora tem mais informações

Governo do ES diz que dados sobre variações de preços serão mais acessíveis com reformulação e modernização do Monitor de Preços de Combustíveis

Públicado em 

09 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Abastecimento de combustível: erro de posto gerou indenização
Abastecimento de combustível: mais transparência na consulta de preços Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O Monitor de Preços de Combustíveis, criado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), foi atualizado e incorporou novas funções. A consulta agora pode ser feita pela variação nos últimos sete, 14, 30, 60 ou 90 dias, e exibe as médias praticadas por distribuidores, postos de combustíveis e a diferença entre os valores do início da cadeia de venda (distribuidor) até chegar ao consumidor final.
Antes, o painel informava o valor médio de cada combustível (diesel, etanol, gasolina e GNV) praticado no Estado e em cada município. Com a atualização, o sistema passou a apresentar também dados de valores mínimo, máximo e desvio padrão.
Além disso, o consumidor ou revendedor que acessa o Monitor de Preços de Combustíveis agora pode realizar a pesquisa filtrando não só pelos valores no Estado, mas também por macrorregião (Metropolitana, Norte, Sul e Central), por microrregião e por município.

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A ferramenta, segundo a Sefaz, auxilia os donos de postos de combustíveis a acompanharem a variação de preços e tornar as informações mais acessíveis ao consumidor.
"Nesse processo de mudança tivemos a participação do Sindipostos, visando a garantir que a divulgação de mais informações não caracterizasse violação do sigilo fiscal”, destacou a auditora fiscal e supervisora da Supervisão de Combustíveis (SCOM) da Receita Estadual, Roselene Maria Spavier
A nova forma de consulta foi elogiada pelo Sindicato dos Postos do ES: “Essa é uma ferramenta única no Brasil, que fornece informações sobre o comportamento e a cadeia de combustíveis. Ganham todos: a sociedade, que terá mais acesso a informações, e o segmento de combustíveis de forma geral, que poderá ser melhor compreendido”, afirmou o presidente do Sindipostos, Maxwel Nunes Paula.
A ferramenta pode ser acessada no site da Sefaz, no link: https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/combustivel/index.php

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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