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Leonel Ximenes

Pousada paradisíaca no ES é multada em R$ 175 mil por desmatamento

Reduto de empresários, casais e amantes da natureza é acusado de suprimir vegetação de restinga

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 02:05

Públicado em 

29 set 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A pousada antes e depois do desmatamento
A pousada antes e depois do desmatamento Crédito: Redes sociais e Prefeitura de Aracruz
Reduto de empresários, casais e amantes da natureza, a Pousada dos Cocais, na Praia do Sauê, foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz (Semam) em R$ 175 mil, acusada de desmatamento da vegetação de restinga no seu entorno.
Segundo a Prefeitura de Aracruz, a primeira denúncia de desmatamento foi feita no dia 10 de setembro. Os técnicos da Semam foram ao local e autuaram a pousada. Cinco dias depois, retornaram ao local para embargar o empreendimento e notificar o infrator pela irregularidade. E no dia 20 de setembro mais uma vez a secretaria esteve na pousada para verificar se a notificação estava sendo cumprida, o que não estava ocorrendo.
Diante do descumprimento da notificação, a Semam aplicou duas multas ao empreendimento: uma no valor de R$ 29.170,85, por supressão de vegetação inserida em Área de Proteção Permanente sem autorização ambiental. E a outra, de R$ 145.839,75, por alteração do aspecto local protegido por lei.

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Nas redes sociais, a pousada ressalta a natureza da região onde está localizada: “É inacreditável a perfeita harmonia entre as praias paradisíacas, o tranquilo verde e o misterioso rio. Aracruz é, definitivamente, um paraíso que fica ainda melhor com a exclusividade, beleza e sofisticação da Pousada dos Cocais”.
A Pousada dos Cocais trocou de administração recentemente. Por décadas, foi comandada com zelo pela família Bitti - vale lembrar que o ex-prefeito Primo Bitti administrou a cidade por cinco vezes.

O QUE DIZ A DIREÇÃO DA POUSADA 

A coluna tentou falar com a direção da pousada. Além da tentativa de contato por celular e telefone fixo, foi enviada uma mensagem para o WhatsApp ao empreendimento, com pedido para a empresa falar sobre a multa da Prefeitura de Aracruz. A recepcionista respondeu, pelo aplicativo, que a direção da pousada deve responder ao pedido da coluna nesta quarta-feira (29). Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.
A coluna apurou que a direção da Pousada dos Cocais procurou a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz para tomar conhecimento das duas multas que recebeu. 

Atualização

29/09/2021 - 10:00
Nesta quarta-feira (29), a HAZ Hotéis, que administra a Pousada dos Cocais. enviou à coluna uma nota sobre o assunto: "A Pousada dos Cocais preza pelo ecossistema em que está inserida, respeitando todas as normas e legislações ambientais. Informa que já está em contato com os órgãos ambientais competentes para conhecimento dos fatos e adianta que todas as tratativas e providências já estão sendo tomadas na íntegra para evolução das ações ambientais cabíveis".

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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