Pousada paradisíaca no ES é multada em R$ 175 mil por desmatamento

A pousada antes e depois do desmatamento Crédito: Redes sociais e Prefeitura de Aracruz

Reduto de empresários, casais e amantes da natureza, a Pousada dos Cocais, na Praia do Sauê, foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz (Semam) em R$ 175 mil, acusada de desmatamento da vegetação de restinga no seu entorno.

Segundo a Prefeitura de Aracruz , a primeira denúncia de desmatamento foi feita no dia 10 de setembro. Os técnicos da Semam foram ao local e autuaram a pousada. Cinco dias depois, retornaram ao local para embargar o empreendimento e notificar o infrator pela irregularidade. E no dia 20 de setembro mais uma vez a secretaria esteve na pousada para verificar se a notificação estava sendo cumprida, o que não estava ocorrendo.

Diante do descumprimento da notificação, a Semam aplicou duas multas ao empreendimento: uma no valor de R$ 29.170,85, por supressão de vegetação inserida em Área de Proteção Permanente sem autorização ambiental. E a outra, de R$ 145.839,75, por alteração do aspecto local protegido por lei.

Nas redes sociais, a pousada ressalta a natureza da região onde está localizada: “É inacreditável a perfeita harmonia entre as praias paradisíacas, o tranquilo verde e o misterioso rio. Aracruz é, definitivamente, um paraíso que fica ainda melhor com a exclusividade, beleza e sofisticação da Pousada dos Cocais”.

A Pousada dos Cocais trocou de administração recentemente. Por décadas, foi comandada com zelo pela família Bitti - vale lembrar que o ex-prefeito Primo Bitti administrou a cidade por cinco vezes.

O QUE DIZ A DIREÇÃO DA POUSADA

A coluna tentou falar com a direção da pousada. Além da tentativa de contato por celular e telefone fixo, foi enviada uma mensagem para o WhatsApp ao empreendimento, com pedido para a empresa falar sobre a multa da Prefeitura de Aracruz. A recepcionista respondeu, pelo aplicativo, que a direção da pousada deve responder ao pedido da coluna nesta quarta-feira (29). Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.

A coluna apurou que a direção da Pousada dos Cocais procurou a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz para tomar conhecimento das duas multas que recebeu.