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Declarações

Depender da soja brasileira é apoiar desmatamento da Amazônia, diz Macron

Em vídeo publicado em rede social, o presidente francês Emmanuel Macron relaciona a soja brasileira com o problema ambiental e fala em produzir o produto na Europa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 17:41

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:41

Emmanuel Macron, presidente da França
Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da França, Emmanuel Macron, fez críticas ao desmatamento da Amazônia e citou especificamente a soja brasileira, relacionando-a ao problema ambiental. "Continuar a depender da soja brasileira seria ser conivente com o desmatamento da Amazônia", afirmou Macron, em sua conta oficial no Twitter.
A publicação dele é acompanhada de um vídeo, no qual comenta a questão a repórteres.
"Nós somos coerentes com nossas ambições ecológicas, estamos lutando para produzir soja na Europa", afirma o presidente francês.
A declaração é dada no momento em que a União Europeia e o Mercosul negociam um acordo comercial, mas o fracasso brasileiro na proteção ambiental, na opinião de algumas autoridades europeias, seria um entrave para avançar no tema.
No vídeo, Macron fala em "não depender mais" da soja brasileira, e produzi-la no continente.

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