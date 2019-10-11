Poucas&Boas: tem santa, mas a terceira praga pode chegar ao ES

Irmã Dulce será canonizada neste domingo no VaticanoCrédito: G1
Este é um fim de semana que vai calar fundo na alma dos católicos brasileiros. Neste sábado (12) é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Domingo, além do Círio de Nazaré, em Belém (PA), a maior festa mariana do mundo, a Irmã Dulce, a “santa dos pobres”, será canonizada no Vaticano pelo papa Francisco.
A TERCEIRA PRAGA
Entreouvido ontem numa sala comercial em Vitória: “Pó preto, lama... agora só falta o Espírito Santo ser atingido pelo óleo que vem do Nordeste”...
JUIZ DESABAFA
O juiz da Vara Única de Ecoporanga, Bruno Fritoli Almeida, fez um desabafo sobre o cenário da segurança pública em Ecoporanga e arredores, durante a reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), na quinta-feira.
JUIZ DESABAFA 2
“Vivemos na mera sorte. Temos baixo número de efetivo, de apenas três investigadores para 20 mil habitantes. O efetivo da polícia tem sido reduzido, sem Serviço Médico-Legal, sem investimento, sem projeto. A gente vive num quadro muito romântico na segurança pública. Temos de enfrentar a segurança como ela deve ser enfrentada”.
LIVRO, O MELHOR PRESENTE
A Comissão da Infância e Juventude da OAB-ES, que promoveu a Campanha de Doação de Livros Infantis, vai entregar nesta segunda-feira (14) os cerca de mil livros arrecadados. Será às 10h, no Centro de Acolhimento e Orientação a Crianças e Adolescentes (Caoca), em Maria Ortiz, bairro que tem alto índice de violência sexual contra crianças.
A MISSÃO
O ouvidor-geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ronaldo Vieira Bento, vem a Cariacica, a mando do ministro Sérgio Moro, provavelmente na próxima quinta-feira, para acompanhar os trabalhos da Força Nacional no município.
MOQUECA, SÓ CAPIXABA...
Em Brasília, Ronaldo Bento, que é baiano, foi convidado pelo ouvidor-geral da Prefeitura de Vila Velha, Alexandre Salgado, a comer uma moqueca capixaba. “Se ele não gostar, vamos mediar o assunto na Ouvidoria de Vila Velha”, brinca Salgado.
MAIORIA NO PT
Ex-candidata do PT ao governo do Estado, Jackeline Rocha garante que conseguiu fechar um acordo que lhe garante a maioria no Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, a presidência do partido.
ALÔ, BOLSONARO!
O senhor não está achando o Trump meio comunista?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.