Poucas&Boas: O "rei das pererecas" e... que gravata estranha!

O novo procurador-geral da República tomou posse pública do cargo nesta quarta (2) com uma gravata bem estranha. Tomara que a gestão de dois anos de Augusto Aras seja menos confusa que o acessório.

SEBRAE EM CACHU

O Sebrae-ES e a Prefeitura de Cachoeiro assinam amanhã (3) um contrato para implantação do projeto “Cidade Empreendedora”. Durante dois anos, o Sebrae vai apresentar 36 soluções para a cidade do Sul do Estado por meio de consultorias, estudos técnicos e treinamento em áreas como compras, fiscalização, meio ambiente, vigilância sanitária e Código Municipal de Posturas, entre outras.

SEBRAE EM CACHU 2

“O objetivo é que a cidade adote políticas para uma cultura empreendedora”, explica Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES. O contrato tem valor de R$ 400 mil – metade bancado pela prefeitura e a outra parte pelo Sebrae. O órgão quer ampliar o “Cidade Empreendedora” para outras três cidades do Estado até o fim deste ano. As prefeituras de Santa Leopoldina, Nova Venécia, Cariacica e Serra estão sendo contatadas.

CHEIO DE INTIMIDADE

O deputado Rafael Favatto afirmou na sessão da manhã desta quarta (2), em tom "carinhoso", que o deputado (e médico) Dr. Hércules é o "rei das pererecas".

POUPE A NATUREZA

Ontem (1) de manhã, leitores da coluna viram uma caminhonete da Cesan parada no acostamento da Rodovia do Sol, em frente às Três Praias, em Guarapari. De repente, duas pessoas saíram do veículo, pegaram um aparelho antigo de TV (daqueles do tempo dos "Irmãos Coragem") da carroceria e o descartaram nas margens da rodovia. Pode isso, Arnaldo?

FAZER O BEM FAZ BEM

A Paróquia São Sebastião no bairro Aquidabã, em Cachoeiro, entrega nesta quinta-feira (3) a quinta casa do Projeto Construtores da Solidariedade. A beneficiada é uma família carente do bairro Village.

ALÔ, POLÍCIA!

Aquilo é Vila Rubim ou a Faixa de Gaza?

