Poucas&Boas: O Jesus que é Capeta, a santa destruída e o golpe do SMS

Vinícius Simões ainda não representou na Corregedoria contra Leonil, do seu partido. Crédito: CMV

Chamado de “mau-caráter” pelo vereador Leonil (Cidadania) no dia 26 de setembro, Vinícius Simões anunciou na época que iria representar o colega de partido na Corregedoria da Câmara de Vitória. Mas, até agora, nada.

RECORDAR É SOFRER

De um rubro-negro ironizando a lambança do Campeonato Brasileiro de 1987: “A única preocupação do Flamengo no Brasileirão é saber se o Sport tem chance de ser campeão da Série B novamente”.

VALEI-ME, JESUS!

As blasfêmias continuam. Carlos André Mendonça de Jesus, bandido do Bairro da Penha preso em Piúma no domingo, atende pela alcunha de “André Capeta”.

É GOLPE!

Leitor da coluna recebeu duas mensagens de texto, provenientes de São Paulo, do “Bradesco” e do “Banestes”. Uma pedia para o cliente atualizar seus dados e outra dizia que sua conta-corrente está bloqueada. Ambas as mensagens foram ignoradas; afinal, nosso leitor não tem conta nesses dois bancos.

FOME DE VOTO

Parecia uma eleição convencional a votação para escolha dos conselheiros tutelares no domingo. Teve até boca de urna e panfleto.

PARA INGLÊS VER

Leitor teme que a lei que proíbe copos plásticos em bares, restaurantes e similares do Estado, se aprovada, não seja cumprida. Ele conta que, na semana passada, tomou um suco num centro comercial da Reta da Penha num canudinho de plástico oferecido pela lanchonete. “Se o canudo de plástico está proibido desde dezembro de 2018, por que ainda está sendo utilizado?”, pergunta.

INTOLERÂNCIA

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi destruída na capelinha do Cruzeiro de Águia Branca, no Noroeste do Estado, na última sexta-feira.

ALÔ, PORTUGUESES!

Os brasileiros que foram morar em Portugal correndo da esquerda no Brasil vão voltar agora?

