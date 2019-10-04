Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Poucas&Boas: elas mandam, Bolsonaro se manda e Juninho não manja

Três mulheres saem na frente para disputar a reitoria da Ufes; e o presidente não quer ver o prefeito pela frente

Vitória
Publicado em 04/10/2019 às 18h21
Atualizado em 04/10/2019 às 18h21
Ethel Maciel, Gláucia Abreu e Surama Freitas: disputa feminina na Ufes.  . Crédito:  Reprodução do Facebook 
Se não surgir uma candidatura masculina de última hora, tudo indica que três mulheres vão disputar a eleição para a reitoria da Ufes, no pleito previsto para o mês que vem em data ainda a ser marcada. São pré-candidatas: a atual vice-reitora, Ethel Maciel; a diretora do Centro de Ciências da Saúde, Gláucia Abreu; e a professora de Medicina Veterinária (de Alegre) Surama Freitas, que está no grupo Endireita Ufes.

MÚSICA DE QUALIDADE

Vai começar a nova etapa do projeto “Concertos na Vila”, que será realizado na última sexta-feira de cada mês, na Igrejinha do Rosário, na Prainha. A retomada será no dia 25 de outubro, a partir das 19h30, com a ópera “O reino de duas cabeças”, espetáculo do Coletivo das Artes, com partitura do maestro Jaceguay Lins. Em seguida se apresentam o Coral Show Mata da Praia e Jardim Camburi e a Trupe Barroca, formada por músicos que tocam instrumentos de época.

O BRASIL REAL

Uma moça vendia hoje de manhã (4) brigadeiros num ônibus do Transcol entre Vila Velha e Vitória. Ela é formada em Gastronomia numa faculdade particular.

VAIDADE CARA

Tem político com mandato pagando para impulsionar suas postagens nas redes sociais.

BOLSONARO x JUNINHO

A deputada Soraya Manato (PSL) havia convidado Bolsonaro para inaugurar casas do programa Minha Casa, Minha Vida em novembro, em Cariacica. Mas agora, com o prefeito Juninho (PPS) na mira do presidente, será que essa visita ainda Tem alguma chance?

ENGARRAFADÍSSIMA

Passar pela Av. Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, é um exercício de paciência. Os três semáforos a partir da Capitania dos Portos, em direção à Av. Leitão da Silva, estão sem sincronia. O motorista para nos três.

ALÔ, BOLSONARO!

O senhor sabia que o único contato do prefeito Juninho com o comunismo é o retrato de Che Guevara que ele viu numa banca de jornais?

