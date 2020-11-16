Poucas&Boas: Candidato a prefeito em Vitória tem desempenho pior que o de vereador

Eron Domingos, o lanterninha das urnas em Vitória Crédito: Amarildo

eleição de Vitória não foi só marcada pela emoção entre os primeiros colocados. A disputa também teve um dado curioso: dos quatro maiores municípios da Região Metropolitana (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica), a Capital foi a que teve o pior desempenho dos últimos colocados. Quem ficou com a lanterninha da Grande Vitória foi Eron Domingos (PRTB).

Eron conquistou somente 51 votos e o penúltimo lugar também teve desempenho pífio. Trata-se de Raphael Furtado (PSTU), com 69 votos. Para efeitos de comparação, o desempenho deles ficou muito abaixo de candidatos nas outras cidades.

Em Cariacica , Bia Biancardi (PMB), a trans bolsonarista, ficou em último e teve 296 votos. Já na Serra , o lanterna Ebinho (PCdoB) alcançou 1.337. Por fim, em Vila Velha , o PRTB também viu mais um representante seu na fileira de trás: Cláudia Autista, com 580 votos.

EM VILA VELHA, 19 HORAS

Como se fosse uma cerimônia religiosa regular, todas as segundas-feiras, às 19h, Max Filho (PSDB) faz uma grande reunião com seus apoiadores. E para não perder o costume, o segundo lugar no primeiro turno fará um encontro às 19h desta segunda-feira (16) para discutir os rumos da campanha.

HAJA ABSTENÇÃO

O município da Serra teve o maior percentual de abstenção entre os quatro maiores municípios da região metropolitana. Foi um índice de 26,26%, com 86.059 eleitores. Vitória teve 25,45% (63.994). Vila Velha chegou a 25,18% (79.375) e em Cariacica, 25,80% (67.691).

BORDÃO PAULISTA

Fábio Duarte (Rede), que conseguiu ir para o segundo turno na Serra, foi curto e objetivo nas suas redes sociais. Disse que a Serra não pode parar.

COM OS ALIADOS

Sérgio Vidigal (PDT) não perdeu tempo e, nesta segunda-feira (16), se reuniu com os vereadores eleitos do partido dele: Cleber Serrinha, Willian e Paulinho.

O DIA SEGUINTE

Há quem diga que o clima na Prefeitura de Vitória foi de choque nesta segunda-feira (16), após a derrota do candidato da situação, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).

JÁ PODE CRIAR UMA ASSOCIAÇÃO

Teve candidato em Vitória que, pela segunda vez, acumula o título de “suplente de vereador”.

PT NO ATAQUE

João Coser (PT) pode até ter um dos maiores indicadores de rejeição em Vitória, segundo a pesquisa Ibope/Rede Gazeta, mas a militância está ativa para eleger o candidato petista. Além disso, têm viralizado nas redes vídeos com ataques ao candidato Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), mostrando que ele tem uma suposta ligação com Magno Malta.

NA PAZ

Pazolini, depois de inúmeros confrontos com Gandini, está na onda paz e amor, após o primeiro lugar no primeiro turno da eleição em Vitória.

SEM MAQUIAGEM

Quem viu as fotos do primeiro colocado no primeiro turno, nesta segunda (16) de manhã, reparou fácil: as olheiras de Pazolini voltaram. Consequências de uma madrugada de emoção e pouco sono.

SERVE COMO CONSOLO?

O deputado estadual Torino Marques (PSL) confortou aqueles deputados que perderam no pleito municipal: “Não teve perda, teve experiência”.

PROMESSA PARA CARIACICA

Célia Tavares (PT) destacou que a campanha dela foi alegre e que “vai fazer tudo para Cariacica ser feliz de novo e sair do abandono”. A petista, que chegou num surpreendente segundo lugar no primeiro turno, avisa que vai conversar com todas as lideranças.

PROMESSA PARA CARIACICA II

Euclério Sampaio (DEM) já publicou em suas redes sociais uma defesa pela segurança de Cariacica. O primeiro lugar na votação destacou que irá criar a Secretaria de Segurança municipal.

HIT DO 19

Dois axés do Podemos foram tocados exaustivamente para celebrar a vitória de Wanderson Bueno, em Viana, e a ida de Arnaldinho Borgo, em Vila Velha, para o segundo turno. Era o milagre da multiplicação no WhatsApp.

DESCONECTADO

Elias Dal Col (PSD), reeleito em Ecoporanga, não publica no Instagram dele desde 15 de julho. Mais de quatro meses já.

SAUDADE DO CORONÉ

Deputados estaduais já estão em clima de saudade com a eleição de Enivaldo dos Anjos (PSD) em Barra de São Francisco. Rasgação de seda não faltou na sessão desta segunda-feira (16).

ELEIÇÃO DE DESAFIOS

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador Samuel Meira Brasil, foi didático para explicar como foi o pleito no Estado e os desafios superados. Ao lado do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, fez um balanço do primeiro turno.

PÉ-FRIO

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), tirou férias pouco antes das eleições e no momento de escalada de casos do novo coronavírus. E, mesmo descansando, enviou mensagem pedindo voto para o candidato Gandini em Vitória.

VONTADE DE VOTAR

Divino de São Lourenço, com 4.169 eleitores, teve um comparecimento de 88,27% dos cidadãos. Isso significa que 3.680 foram às urnas e somente 489 se abstiveram (11,73%).

AGENDA DE GOVERNADOR

Quem trabalhou forte nas eleições deste ano foi o deputado federal Da Vitória (Cidadania). Passou por quase todos os municípios e participou ativamente da candidatura dos nove candidatos do Cidadania eleitos no Estado. Além disso, apoiou mais de 30 prefeitos que tiveram sucesso nas urnas.

ALÔ, BOLSONARO!