Poucas&Boas: a guerra das moquecas e salário das mulheres: só isso?!

"A moqueca é um verdadeiro patrimônio gastronômico do Brasil", reconhece o Uber Eats. Crédito: Marcelo Moryan

O blog do Uber Eats, aplicativo de comida, faz uma grande postagem explicando a diferença entre as moquecas capixaba e baiana. No caso da nossa, não erraram em nenhum ingrediente, como costuma acontecer com os “especialistas” de fora.

MULHERES, UNI-VOS!

Os dados são do Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades no Trabalho do Ministério Público do Trabalho: é grande a disparidade salarial entre homens e mulheres no Estado. A desigualdade é maior em relação aos ocupantes de cargos de direção: os homens recebem, em média, R$ 5,7 mil, enquanto que as mulheres ganham R$ 4,1 mil, o que representa 28,07% a menos.

ALVARÁ NOS PRESÍDIOS

A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), requisitou ao Corpo de Bombeiros os alvarás das penitenciárias capixabas. A intenção do colegiado é verificar se as condições dos presídios estão em dia com a corporação, além de preservar a integridade dos servidores, internos e familiares dos presos.

O APELO

Na Praia do Canto, leitora da coluna recusou a mariola de um vendedor ambulante, que estava acompanhado do seu filho pequeno. Mas quando ela voltou o olhar para eles, o garotinho apelou: “Fuma não, tia. Faz mal”.

O ELOGIO

Resultado: a tia jogou o cigarro fora, comprou duas guloseimas e disse ao pai do moleque: “Isso é por criar bem seu filho”. O gurizinho sorriu, feliz da vida.

MATARAM A LUSA

As fake news não têm limites. Espalharam pelas redes sociais hoje (3) que a velha Portuguesa de Desportos tinha falido. A diretoria do clube paulista admitiu que está em situação difícil, no entanto desmentiu com veemência que a Lusa tenha fechado as portas.

VALEI-ME!

Vejam o nome de dois homens (nada santos) que estão sendo procurados pela polícia por homicídio em Cariacica: Felipe Christo e Pedro Quaresma.

DE OLHO NOS HERMANOS

A juíza Wilma Chequer, do TRE-ES, atuará como observadora internacional das eleições gerais na Argentina, entre os dias 24 e 28 de outubro.

ALÔ, ELEITOR!

O Senado quer fazer a reforma da Previdência ou barganhar verbas com a reforma da Previdência?

