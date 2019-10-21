O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Poucas&Boas: a direita quer o tapetão, o filho quer conhecer o pai
Professora não aceitou se submeter à consulta da comunidade universitária no processo de escolha do reitor da Ufes
