Por que o Dia Nacional da Polenta será em 9 de outubro?

Polenta, prato típico trazido pelos imigrantes italianos para o ES Crédito: Arthur Louzada

deputado federal Evair de Melo (PP-ES) apresentou um projeto de lei que cria o Dia Nacional da Polenta, a ser comemorado anualmente no dia 9 de outubro. E por que essa data para reverenciar um dos pratos típicos mais cultuados no Espírito Santo?

A data homenageia o nascimento do padre Cleto Caliman, figura fundamental para a criação da Festa da Polenta e para a preservação das tradições italianas no Espírito Santo.

"Esse dia será um tributo a todos que, com amor e dedicação, mantêm vivas nossas raízes. A polenta é mais do que alimento; é história, cultura e solidariedade", enfatizou o deputado.

Evento tradicional realizado em Venda Nova do Imigrante , município também reconhecido como a Capital Nacional do Agroturismo, a Festa da Polenta nasceu com a missão de manter viva a cultura italiana trazida pelos imigrantes, celebrando a união familiar, a religiosidade e o espírito de doação por meio do voluntariado.

A festa, realizada em dois finais de semana consecutivos, movimenta a cidade da Região Serrana capixaba e atrai milhares de visitantes todos os anos, e é hoje um dos maiores símbolos de preservação cultural e solidariedade do Espírito Santo.