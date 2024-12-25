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Leonel Ximenes

Por que o Dia Nacional da Polenta será em 9 de outubro?

Um dos pratos típicos do Espírito Santo será reconhecido em todo o país, conforme projeto de lei apresentado por deputado federal capixaba

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

25 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Minitombo da polenta no Fest Gastronomia 2024
Polenta, prato típico trazido pelos imigrantes italianos para o ES Crédito: Arthur Louzada
deputado federal Evair de Melo (PP-ES) apresentou um projeto de lei que cria o Dia Nacional da Polenta, a ser comemorado anualmente no dia 9 de outubro. E por que essa data para reverenciar um dos pratos típicos mais cultuados no Espírito Santo?
A data homenageia o nascimento do padre Cleto Caliman, figura fundamental para a criação da Festa da Polenta e para a preservação das tradições italianas no Espírito Santo.
"Esse dia será um tributo a todos que, com amor e dedicação, mantêm vivas nossas raízes. A polenta é mais do que alimento; é história, cultura e solidariedade", enfatizou o deputado.
Evento tradicional realizado em Venda Nova do Imigrante, município também reconhecido como a Capital Nacional do Agroturismo, a Festa da Polenta nasceu com a missão de manter viva a cultura italiana trazida pelos imigrantes, celebrando a união familiar, a religiosidade e o espírito de doação por meio do voluntariado.
A festa, realizada em dois finais de semana consecutivos, movimenta a cidade da Região Serrana capixaba e atrai milhares de visitantes todos os anos, e é hoje um dos maiores símbolos de preservação cultural e solidariedade do Espírito Santo.
“Vamos tentar aprovar este projeto de lei e sancioná-lo a tempo da Festa da Polenta de 2025. Por sinal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, já assumiu o compromisso de vir ao Espírito Santo para a festa do ano que vem”, diz Evair.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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