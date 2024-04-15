Por que milhares de servidores municipais se afastaram do trabalho no ES?

Uma média mensal de 24,1 mil servidores, de todas as prefeituras e Câmaras de Vereadores do Espírito Santo, se afastaram temporariamente do trabalho em 2023. Isso representa 15,31% dos 136 mil servidores municipais.
Durante o ano, o principal tipo de afastamento foi para licença para tratamento da própria saúde acima de 15 dias, que foi utilizada por 44.997 servidores, e a licença médica inferior a 15 dias, para 14.540 pessoas.
Os motivos podem ser férias, licença para tratamento de saúde própria ou de familiar, licença remunerada, abono, recesso, licença-prêmio, licença maternidade, licença por doença ocupacional e suspensão, entre outros motivos.
Os números da análise acima não consideram os afastamentos por férias ou recesso. Também é possível analisar, em uma tabela, o número de servidores e de dias de afastamento, considerando o intervalo e o tipo de afastamento.
Esta é uma das três novidades lançadas no Painel de Controle, no último mês. Além dela, outra novidade do painel é a aba com dados sobre os ingressos e desligamentos de servidores públicos (clique aqui para consultar
), e outra com os dados de “vantagens e descontos” existentes na Administração Pública (clique aqui para consultar
), exibindo o valor apurado em determinado período e a evolução ao longo do tempo.