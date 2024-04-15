Por que milhares de servidores municipais se afastaram do trabalho no ES?

Esta é uma das três novidades lançadas no Painel de Controle, no último mês. Além dela, outra novidade do painel é a aba com dados sobre os ingressos e desligamentos de servidores públicos), e outra com os dados de “vantagens e descontos” existentes na Administração Pública), exibindo o valor apurado em determinado período e a evolução ao longo do tempo.