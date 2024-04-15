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Leonel Ximenes

Por que milhares de servidores municipais se afastaram do trabalho no ES?

Painel de Controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo mostra o motivo e a quantidade de trabalhadores licenciados, por município

Públicado em 

15 abr 2024 às 16:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os afastamentos do trabalho representam 15,31% dos 136 mil servidores municipais no ES
Os afastamentos do trabalho representam 15,31% dos 136 mil servidores municipais no ES Crédito: Divulgação
Uma média mensal de 24,1 mil servidores, de todas as prefeituras e Câmaras de Vereadores do Espírito Santo, se afastaram temporariamente do trabalho em 2023. Isso representa 15,31% dos 136 mil servidores municipais.
Durante o ano, o principal tipo de afastamento foi para licença para tratamento da própria saúde acima de 15 dias, que foi utilizada por 44.997 servidores, e a licença médica inferior a 15 dias, para 14.540 pessoas.
Esses dados estão disponíveis e agora podem ser consultados facilmente por qualquer cidadão, em uma das novas funcionalidades do Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Entre as diversas ferramentas do Painel, na aba de pessoal, é possível verificar os dados sobre todos os afastamentos de agentes públicos (clique aqui para consultar).
Os motivos podem ser férias, licença para tratamento de saúde própria ou de familiar, licença remunerada, abono, recesso, licença-prêmio, licença maternidade, licença por doença ocupacional e suspensão, entre outros motivos. 
Os números da análise acima não consideram os afastamentos por férias ou recesso. Também é possível analisar, em uma tabela, o número de servidores e de dias de afastamento, considerando o intervalo e o tipo de afastamento.
Esta é uma das três novidades lançadas no Painel de Controle, no último mês. Além dela, outra novidade do painel é a aba com dados sobre os ingressos e desligamentos de servidores públicos (clique aqui para consultar), e outra com os dados de “vantagens e descontos” existentes na Administração Pública (clique aqui para consultar), exibindo o valor apurado em determinado período e a evolução ao longo do tempo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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