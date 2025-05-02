Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por que cidade do ES vai distribuir 50 mil mudas de eucalipto

Doação começa nesta primeira quinzena de maio para pequenos e médios produtores rurais do município

Públicado em 

02 mai 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As mudas ficarão armazenadas no Viveiro Municipal, local onde os agricultores cadastrados deverão retirá-las
As mudas ficarão armazenadas no Viveiro Municipal, local onde os agricultores cadastrados deverão retirá-las Crédito: PMNV/Divulgação
A Prefeitura de Nova Venécia anunciou que vai distribuir 50 mil mudas de eucalipto a produtores rurais do município nesta primeira quinzena de maio. Segundo a administração, serão beneficiados pequenos e médios produtores locais.
“Nosso objetivo é oferecer alternativas de produção que aliem geração de renda e preservação ambiental”, explica o engenheiro agrônomo Felipe Maia, coordenador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em Nova Venécia.
Embora o cultivo de eucalipto em larga escala seja criticado por muitos ambientalistas, Maia argumenta que o objetivo da doação das mudas é exatamente preservar a mata nativa nesta região do Noroeste do Espírito Santo.

Veja Também

Ovelha dá à luz e surpreende produtor rural no interior do ES

Restaurante de 28 anos fecha as portas nas montanhas capixabas

“A intenção é que os produtores possam formar uma reserva de madeira em suas propriedades, para que essa madeira possa ser utilizada em qualquer tipo de obra ou construção rural, além da queima para a secagem de café. Com isso, evitamos o corte de árvores nativas, uma vez que o agricultor já terá um estoque próprio de eucalipto cultivado de forma planejada”, defende o coordenador do Incaper.
As mudas ficarão armazenadas no Viveiro Municipal, local onde os agricultores cadastrados deverão retirá-las. O cadastro para quem deseja a doação das mudas de eucalipto deve ser feito diretamente com o Incaper, por meio do número de WhatsApp (27) 3752-6841 ou pela Secretaria de Agricultura, através do WhatsApp (27) 3752-9038.
A ação é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Incaper e as Secretaria Municipais de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Venécia.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 100 anos, capixaba que fez história no jornalismo brasileiro

Maior cidade do ES inclui torta capixaba na merenda escolar

Definido o comércio que vai substituir loja de 104 anos em Vitória

Capixaba é a nova sócia da XP, gigante do mercado financeiro

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Incaper Meio Ambiente Nova Venécia Agricultura familiar Agricultura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados