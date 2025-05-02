Por que cidade do ES vai distribuir 50 mil mudas de eucalipto

As mudas ficarão armazenadas no Viveiro Municipal, local onde os agricultores cadastrados deverão retirá-las Crédito: PMNV/Divulgação

A Prefeitura de Nova Venécia anunciou que vai distribuir 50 mil mudas de eucalipto a produtores rurais do município nesta primeira quinzena de maio. Segundo a administração, serão beneficiados pequenos e médios produtores locais.

Embora o cultivo de eucalipto em larga escala seja criticado por muitos ambientalistas, Maia argumenta que o objetivo da doação das mudas é exatamente preservar a mata nativa nesta região do Noroeste do Espírito Santo.

“A intenção é que os produtores possam formar uma reserva de madeira em suas propriedades, para que essa madeira possa ser utilizada em qualquer tipo de obra ou construção rural, além da queima para a secagem de café. Com isso, evitamos o corte de árvores nativas, uma vez que o agricultor já terá um estoque próprio de eucalipto cultivado de forma planejada”, defende o coordenador do Incaper.

As mudas ficarão armazenadas no Viveiro Municipal, local onde os agricultores cadastrados deverão retirá-las. O cadastro para quem deseja a doação das mudas de eucalipto deve ser feito diretamente com o Incaper, por meio do número de WhatsApp (27) 3752-6841 ou pela Secretaria de Agricultura, através do WhatsApp (27) 3752-9038.