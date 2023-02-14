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Leonel Ximenes

Por que a Campanha da Fraternidade no ES vai lembrar os atos golpistas?

Celebração de abertura da CF 2023, que falará sobre a fome, será no próximo dia 26, em Vitória

Públicado em 

14 fev 2023 às 17:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cartaz oficial da Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é
Cartaz oficial da Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é "Fraternidade e Fome" Crédito: Divulgação
Os recentes atentados contra o Estado Democrático de Direito no Brasil serão lembrados pela Arquidiocese de Vitória durante a abertura da Campanha da Fraternidade 2023, no dia 26 de fevereiro, às 14h, no Ginásio Dom Bosco, na Avenida Beira-Mar, na Capital.
O evento terá uma liturgia voltada para o despertar espiritual e a ação prática necessária para o combate à desigualdade e à fome.
Neste ano, em sua 60ª edição, a Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tem como tema principal “Fraternidade e Fome", assunto que também foi abordado nas edições da CF de 1975 e 1985. O lema é “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16).

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Estarão na celebração o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos e seu auxiliar, dom Andherson Franklin.
Usando a metáfora da fome, durante todo o momento da celebração serão abordadas as diferentes necessidades da população, com destaque da fome por democracia diante dos atentados contra o Estado Democrático de Direito em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro.
“Ao longo das décadas, a Campanha da Fraternidade tem sido um sinal profético na Igreja e na sociedade, iluminando os mais diversos temas que afetam a nossa vida eclesial e social, refletindo sobre a ação da Igreja no mundo”, destaca o padre. Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Política, Social e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

CAMPANHA PAZ E PÃO JÁ DISTRIBUIU 60 MIL CESTAS BÁSICAS

A Arquidiocese de Vitória criou em 2020 a Campanha Paz e Pão, que reúne uma rede de ações de combate à fome. Nesse tempo foram distribuídas cerca de 60 mil cestas básicas e atendidas mensalmente 2,5 mil famílias.
Quem quiser ajudar financeiramente com doações mensais ou únicas de qualquer valo acesse o site pazepao.com.br .

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Atualmente, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer e no Espírito Santo 13,9% da população está em insegurança alimentar (122 mil famílias), segundo levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Vitória (ES) Brasília (DF) Golpe Igreja Católica Democracia Fome Arquidiocese de Vitória Golpistas Atos Antidemocráticos
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