Por causa do PCC, Estado aumenta vigilância nos presídios

Centro de Detenção Provisória de São Mateus: monitoramento mais intenso desde ontem. Crédito: Defensoria Pública do ES

A transferência de 22 líderes do PCC de São Paulo para presídios federais em Rondônia e no Rio Grande do Norte acendeu o sinal de alerta no Espírito Santo. A Secretaria de Justiça (Sejus) aumentou o monitoramento das unidades prisionais do Estado para que sejam identificados previamente sinais de anormalidade. Mas a Sejus tranquiliza: todos os presídios capixabas estão funcionando dentro da ordem .

Parceria com a Sesp

“O acompanhamento da movimentação dos líderes do PCC tem sido feito em tempo real, junto ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, bem como por meio de ações integradas com as forças policiais para monitorar as ruas, o que inclui o trabalho ostensivo e de Inteligência da Sesp”, informa a Sejus em nota enviada à coluna.

Faltam 258 dias...

O governo do Estado prometeu entregar a Av. Leitão da Silva, prontinha, em novembro.

Fechamos!!!!!!

Com pompa, circunstância e alarde em todas as suas redes sociais e na imprensa, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), invocou a legislação ambiental e anunciou a interdição de algumas áreas da Vale na semana passada.

Liberamos

Curiosamente, quatro dias depois, o prefeito fez um acordo com a Vale, de uma forma superdiscreta, quase em segredo, e sem alarde algum liberou as operações da mineradora na última terça-feira.

Quem “tentarão”?

“Tentarão desunir esta Casa e não conseguirão.” Recado do deputado Erick Musso (PRB), presidente da Assembleia, na abertura da sessão de ontem. Para quem foi o recado, excelência?

Eles quem?

O próprio Erick responde: “A alguns deputados que queriam desestabilizar meu grupo interno”.

Quantas fardas

Ontem, ao chegar para a sessão, Capitão Assumção foi abordado por um grupo de servidores da Assembleia. “Quantas fardas de gala o senhor tem?

Quantas lavadas

Antes de o parlamentar responder, um gaiato emendou: “É que apostamos se o senhor já lavou ou não a farda depois da posse...”. Assumção deu um sorriso amarelo e foi para a cadeira dele.

No ar

Segundo a Infraero, uma pesquisa com passageiros apontou Vitória como um dos melhores aeroportos do Brasil. Fica a dúvida: por causa da Infraero ou apesar da Infraero?

Ele merece!

O falecido senador Gerson Camata será homenageado amanhã, às 19h, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta, durante a solenidade do Dia Estadual do Imigrante Italiano.

O time do mal

Entre os 22 integrantes do PCC transferidos ontem para presídios federais estão “Bin Laden”, “Marolinha” (genérico do Marcola), “Colorido”, “Cego” e “Chacal”.

Bibi, a eterna

Mesmo muito gripada, a eterna Bibi Ferreira não perdeu o profissionalismo e fez um show antológico (“Bibi – histórias e canções”) no Teatro da Ufes, nos dias 29 e 30 de março de 2014.

A eterna bibi

Na ocasião, a Secretaria de Cultura da Ufes construiu um camarim especialmente para ela, no nível do palco, porque a atriz e cantora não podia subir degraus. O camarim está lá até hoje e se chama exatamente Bibi Ferreira.

Max analógico

Por 16 votos a zero, a Câmara de Vila Velha derrubou ontem o veto de Max Filho (PSDB) ao projeto que cria o Cartão de Vacinação Digital. Três dias antes, o prefeito proibiu a operação na cidade de uma empresa de compartilhamento de aplicativos de bicicletas.

O jeitinho deu certo

A própria Rodosol está desmoralizando a Via Expressa da Terceira Ponte. Ontem, às 13h30, um funcionário da concessionária estava na nova cabine exclusiva de acesso à Praça do Cauê recebendo o dinheiro do pedágio dos motoristas mais “desavisados”, apesar da sinalização.

O jeitinho deu certo 2

Enquanto isso, uma fila de carros, equipados com TAG, se formava na faixa exclusiva aguardando que os motoristas sem o equipamento pagassem o valor devido.

Alô, governo do Estado!

O novembro em que será concluída a obra da Leitão da Silva é de 2019?