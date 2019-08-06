Policiais estão na bronca com Casagrande

Aline Nunes - interina

Policiais militares, bombeiros e policiais estão insatisfeitos. Crédito: Fernando Madeira

A insatisfação de policiais civis, militares e de bombeiros com o governo está crescendo diante da falta de perspectiva por aumento salarial.O caldo engrossou nesta segunda-feira (05) após declaração do governador Renato Casagrande sobre previsão de reajuste apenas em 2020.

Vai entornar?

A Frente Unificada que reúne policiais pela valorização das categorias lançou uma nota de repúdio contra o que chama de protelação.

Bons indicadores

Subscrita por oito entidades de classe, incluindo as de oficiais militares e de delegados, a nota ressalta que a economia do Estado apresenta superávit e que os índices de criminalidade têm sido reduzidos pela atuação direta dos policiais.

Na fervura

Na Polícia Civil, representantes da categoria apontam que a base está em ‘ebulição’, pressionando por reajuste que há cinco anos não recebem. Na PM, lembram que no início do ano o governo já dizia que pretendia avaliar o comportamento da receita para conceder aumento neste ano, o que não está se confirmando.

Diálogo

Para apresentar a proposta da Frente Unificada, que estabelece um cronograma de recomposição de 2019 a 2022, os policiais vão encaminhar ainda nesta semana um ofício a Casagrande para criar uma agenda de negociações.

Alô, Procon!

Tem consumidor apostando que há prática de cartel de postos de gasolina, cujo preço disparou de um dia para outro. Passando de menos de R$ 4 para um valor praticamente fixo de R$ 4,599 em boa parte dos estabelecimentos na Grande Vitória.

Pet bem cuidado

O município de Vila Velha abriu consulta pública para debater o Código dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais. As manifestações já começaram, e uma das reivindicações de moradores é a construção de hospital veterinário que não existe por aqui.

Botão rural

O deputado Marcos Garcia está sugerindo ao governo que crie uma espécie de botão do pânico para o campo. É uma dispositivo preventivo para aumentar a segurança dos produtores rurais.

Patrulhando

Para ter direito, o morador da área rural deve ser cadastrado pela Polícia Militar. Assim, quando acionar o botão, um alarme será enviado ao posto policial mais próximo para o envio de uma patrulha.

Witzel no ES

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, confirmou presença no Fórum Nacional da Associação das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares (Anerb), que será realizado nos dias 22 e 23, no auditório do Tribunal de Contas.

Praças

Witzel foi convidado pelo cabo Jackson Eugênio Silote, presidente da Associação de Cabos e Soldados, para falar sobre a importância dos militares na manutenção da ordem pública. Entre os praças, o nome do governador do Rio é muito festejado.

Maluco Beleza

Os fãs de Raul Seixas têm um encontro marcado no próximo dia 21. Nessa data, em que se recorda a morte do artista, será realizada a Passeata Raulseixista. A concentração será na Praça Costa Pereira, às 18h30, e a caminhada, claro, será musical.

Mais carinho

Equipe do Hospital Evangélico de Vila Velha está passando por treinamento para reforçar valores de atendimento humanizado. Pacientes que recebem carinho têm resposta melhor ao tratamento.

Obstáculos

A Findes quer saber quais são os entraves para a Eco101 executar as obras de duplicação da BR 101. E a entidade está disposta a intervir no que for necessário para dar mais agilidade às intervenções. Pretende mapear os obstáculos porque é agenda prioritária do setor melhorar as condições das estradas para escoar a produção do Estado.

Fraude no pedágio

E a Comissão Externa da Câmara Federal que fiscaliza a Eco101, coordenada pelo deputado Sérgio Vidigal, vai realizar uma audiência pública hoje para discutir as implicações da operação da Polícia Federal “Infinita Highway” que apura fraude no pedágio.

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais