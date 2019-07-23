Policiais civis planejam paralisação no ES

Aline Nunes - interina
Insatisfeitos com a atual gestão no trato com a categoria, os policiais civis se reuniram em assembleia e decidiram que podem suspender as atividades e ir para as ruas.
Sob pressão
No encontro, que reuniu delegados, investigadores, peritos e médicos legistas, ficou definido que o governo tem um prazo de 20 dias para apresentar uma política de valorização da categoria.
Sem desculpas
Para os policiais, o governo Casagrande não está cumprindo o que foi dito na campanha eleitoral, e mantém o discurso da gestão anterior de que a economia não permite a concessão de aumento salarial.
Conversa em dia
A Secretaria de Estado da Segurança garante que está aberta ao diálogo com a categoria, e que as reivindicações estão sendo analisadas. A possibilidade de paralisação foi recebida com surpresa, uma vez que, até o momento, não havia sinalizações nessa direção.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.