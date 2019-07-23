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Leonel Ximenes

Policiais civis planejam paralisação no ES

Públicado em 

23 jul 2019 às 19:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Insatisfeitos com a atual gestão no trato com a categoria, os policiais civis se reuniram em assembleia e decidiram que podem suspender as atividades e ir para as ruas.
Sob pressão
No encontro, que reuniu delegados, investigadores, peritos e médicos legistas, ficou definido que o governo tem um prazo de 20 dias para apresentar uma política de valorização da categoria.
Sem desculpas
Para os policiais, o governo Casagrande não está cumprindo o que foi dito na campanha eleitoral, e mantém o discurso da gestão anterior de que a economia não permite a concessão de aumento salarial.
Conversa em dia
A Secretaria de Estado da Segurança garante que está aberta ao diálogo com a categoria, e que as reivindicações estão sendo analisadas. A possibilidade de paralisação foi recebida com surpresa, uma vez que, até o momento, não havia sinalizações nessa direção. 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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leonel ximenes paralisação Polícia Civil
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