Polícia Militar vai comprar equipamentos antibombas por R$ 882 mil

Treinamento de policiais da CimpESP, unidade que vai receber equipamentos antibomba. Crédito: Cimesp/Divulgação

A Polícia Militar vai comprar equipamentos antibombas que serão destinados às operações do Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp). A empresa Police Survival LLC vai fornecer os equipamentos que custarão R$ 882 mil. O resultado da concorrência internacional, lançada em 2017, foi publicado ontem no Diário Oficial.

Alta tecnologia

Estão incluídos no pacote de compras da PM um braço mecânico que permitirá a manipulação remota de artefatos explosivos; um conjunto de ferramentas que possibilitará a abertura remota de portas de veículos e posterior eliminação de ameaças; e ferramentas específicas para abrir portas em edificações.

Roupa hi-tech

O edital também prevê a compra de um traje completo antibombas, para fornecer proteção pessoal contra as ameaças de uma explosão, que terá capacete e câmera de última geração, e um sistema de inspeção de raios-x.

Função perigosa

Os números são do portal jurídico Migalhas: 18,42% dos 38 presidentes brasileiros já foram presos. Além de Lula e Temer, que estão amargando a prisão neste momento, já tiveram o mesmo destino Hermes da Fonseca, Washington Luís, Artur Bernardes, Café Filho e Juscelino Kubitschek.

Do poder à prisão

E dois deles – Washington Luís e Café Filho – foram presos durante o exercício do mandato.

Quase Moscou

Ontem já era possível ver gente desfilando com casaco pelas ruas de Vitória.

Até

Bolsonaro diz que não toma decisões sozinho: “Ouço qualquer ministro. Até a Damares”.

Parabéns, amigos!

Dois cães da Polícia Militar merecem nossos aplausos pelos relevantes serviços prestados à sociedade ontem. Em Viana, Iron encontrou uma pistola 9 milímetros. E em Jardim carapina, na Serra, Apollo farejou duas sacolas como 28 buchas de maconha cada.

Ela merece!

Na solenidade do Dia Mundial da Água no Palácio Anchieta, Casagrande registrou o aniversário de 91 anos de dona Hilda Cabas, chefe de cerimonial do governo. Todos ficaram de pé e cantaram parabéns no Salão São Thiago.

Ainda bem

O governador não perdeu a oportunidade e arrematou: “Ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro não conhece dona Hilda. Se não, ninguém iria se aposentar no Brasil”.

Veneno restrito

Tem loja que não está vendendo mais, para o consumidor final, um conhecido veneno para matar caramujos africanos. Agora o produto só é vendido para empresas de dedetização com CNPJ.

É com “I”

O escritor Marcos Bubach pesquisou em jornais da época da Segunda Guerra Mundial e descobriu a grafia correta do nome do herói capixaba morto em combate: é Ailson Simões. Sem o “Y” grafado na placa da rua em sua homenagem em Vila Velha, como mostrou foto da coluna ontem.

O capixaba é zen

Postulantes a serem monges zen-budistas frequentemente vão ao Japão realizar um complemento na sua formação. Segundo Daiju Bitti, abade do Mosteiro Zen-Budista Morro da Vargem, em Ibiraçu, os capixabas estão fazendo fama com uma conduta exemplar na vida monástica.

Imersão espiritual

Essa disciplina, explica o abade Daiju, tem servido como atração a profissionais do mundo inteiro que busquem no mosteiro do Espírito Santo imersões espirituais que podem durar até cinco anos. “Hoje temos um do Japão aqui e três capixabas lá. Mas esse intercâmbio deve se intensificar nos próximos anos”, prevê.

Fim da caixa-preta

O deputado Carlos Von (Avante) apresentou um projeto de lei que obriga o governo do Estado a divulgar no Portal da Transparência todas as autorizações de supressão vegetal com pelo menos 48 horas de antecedência.

Vá na paz

Há 24 anos servindo os deputados como garçom do plenário da Assembleia, João Pelicione morreu ontem, de infarto. Era conhecido por ser uma figura discreta (quase um sombra) e brincalhão. Eficiente, com ele os parlamentares não ficavam com a boca seca durante os discursos.

Vila Velha à deriva

Em vídeo postado nas redes sociais, o secretário Nacional dos Portos, Diogo Piloni, disse que o Porto de Capuaba fica em Vitória. Ao lado dele, o presidente da Codesa, Júlio Castiglioni, não o corrigiu. O vereador canela-verde Maturano protestou.

Alô, Bolsonaro!