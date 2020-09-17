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Leonel Ximenes

Polícia Militar procura imóvel gigante para alugar na Serra

Área terá que oferecer espaço suficiente para abrigar dois batalhões, dois comandos de Polícia Ostensiva, duas diretorias e a Corregedoria da PM

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais militares formados na solenidade de comemoração dos 31 anos do 6º BPM, em novembro passado, na Serra
Policiais militares  na solenidade de comemoração aos 31 anos do 6º BPM, em novembro passado, na Serra Crédito: PMES
Procura-se imóvel na Serra. O requisito exigido pela interessada, a Polícia Militar do Estado? Que seja grande o suficiente para abrigar dois batalhões, dois comandos de Polícia Ostensiva, duas diretorias e a Corregedoria da PM. Assim que for alugado, a previsão é a de que as unidades funcionem imediatamente no local. As informações estão no Diário Oficial do Estado de desta quarta (16).
A localização indicada pela corporação é nobilíssima e de logística privilegiada: tem de ser próxima às vias de acesso à BR-101, à ES-010 e à Rodovia Norte-Sul. O edital de locação já pode ser retirado na Secretaria da Diretoria de Apoio Logístico da PM, que fica no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe, Vitória.
Essa movimentação da PM promete dar uma aquecida no mercado imobiliário da Serra. Atualmente, o 6º Batalhão funciona na Rodovia do Contorno, em uma área do Parque de Exposições de Carapina, que é gerido pelo governo do Estado. Esse local tem ficado ocioso.

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Já em Barcelona fica o Batalhão de Polícia Ambiental. No bairro Hélio Ferraz, fica situado o Comando de Polícia Ostensiva Especializado. O Centro de Logística (Celog) da instituição, por sua vez, está em Civit II.
Aluguéis custaram, até o momento em 2020, um total de R$ 370 mil aos cofres da PM.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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