Polícia Militar procura imóvel gigante para alugar na Serra

Procura-se imóvel na Serra
. O requisito exigido pela interessada, a Polícia Militar
do Estado? Que seja grande o suficiente para abrigar dois batalhões, dois comandos de Polícia Ostensiva, duas diretorias e a Corregedoria da PM. Assim que for alugado, a previsão é a de que as unidades funcionem imediatamente no local. As informações estão no Diário Oficial do Estado de desta quarta (16).
A localização indicada pela corporação é nobilíssima e de logística privilegiada: tem de ser próxima às vias de acesso à BR-101, à ES-010 e à Rodovia Norte-Sul. O edital de locação já pode ser retirado na Secretaria da Diretoria de Apoio Logístico da PM, que fica no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe
, Vitória.
Essa movimentação da PM promete dar uma aquecida no mercado imobiliário da Serra. Atualmente, o 6º Batalhão funciona na Rodovia do Contorno, em uma área do Parque de Exposições de Carapina
, que é gerido pelo governo do Estado. Esse local tem ficado ocioso.
Já em Barcelona fica o Batalhão de Polícia Ambiental. No bairro Hélio Ferraz, fica situado o Comando de Polícia Ostensiva Especializado. O Centro de Logística (Celog) da instituição, por sua vez, está em Civit II.
Aluguéis custaram, até o momento em 2020, um total de R$ 370 mil aos cofres da PM.