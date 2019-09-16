Leonel Ximenes

Polícia Militar lança edital para comprar até 980 viaturas

Serão adquiridas até 500 do tipo station wagon e, no máximo, outras 480 do tipo picape

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 12:01 - Atualizado há 6 anos

Viaturas da PM patrulham o Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Sesp

A Polícia Militar publicou dois editais para a compra de até 980 viaturas para reforçar a segurança pública. Serão adquiridas até 500 do tipo station wagon e, no máximo, outras 480 do tipo picape. A abertura das propostas será nesta sexta-feira.

Limites

O lote das station wagon prevê que o valor unitário máximo será de R$ 85 mil por carro e que, no mínimo, serão adquiridos 100 veículos. Já em relação às picapes, o maior preço aceito é R$ 171 mil. Serão compradas, no mínimo, 50 picapes.

Destino

As 500 viaturas station wagon vão para a PM. Das picapes, 30 estão na cota da Polícia Civil, outras 300 para a PM e 150 para a Secretaria de Estado da Segurança Pública. O valor global da compra das stations wagons é de até R$ 42,5 milhões e, das picapes, R$ 82 milhões. Um gasto de até R$ 124,5 milhões.

Bem diferente

De um observador da cena política e teólogo, nestes tempos confusos: “Gente, na Bíblia está escrito epístola, e não pistola”.

Ajuda oficial

As escolas de samba vão receber da Prefeitura de Vitória R$ 2,179 milhões para o Carnaval 2020, o mesmo valor do último desfile.

Só pensam naquilo

Na suntuosa sede da Petrobras em Vitória, tem uma sala de nome Lula (o animal). Um gaiato, mais embaixo, colocou uma plaquinha com a inscrição “livre”.

Prendeu, votou

Em visita recente a Guaçuí, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) ficou sabendo que teve voto na cidade até de quem foi preso por ele.

Um brinde!

A maior cervejaria do país pede que os capixabas bebam com mais moderação. Parece que os capixabas (e os brasileiros de uma forma geral) estão bebendo cada vez mais sem moderação a cerveja da concorrência, incluindo as artesanais.

O ES na Lituânia

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi convidado pela Corte de Justiça da Lituânia para participar, em outubro, do 20º Congresso Europeu de Direito Constitucional Comparado. Ele também vai dar um palestra.

Morador na urna

No próximo sábado tem eleição para a diretoria da disputada Associação de Moradores de Jardim da Penha. Quatro chapas estão concorrendo.

Samba solidário

Hoje a Boa Vista, de Cariacica, entrega os alimentos arrecadados na sua última feijoada. Quatro instituições foram beneficiadas.

Alô, eleitor!

Alguém sabe o que tem feito a Corregedoria da Assembleia Legislativa?

**********************

MINIENTREVISTA

“Violência contra a mulher é desde 1500”

Promotora que propôs o feminicídio como circunstância agravante do crime de homicídio, Luiza Nagib Eluf foi uma das juristas que ajudou a redigir a lei que tornou crime o assédio sexual no Brasil. Em sua trajetória de quase três décadas no Ministério Público Estadual de São Paulo, ela cuidou de casos de grande repercussão, como o do Maníaco do Parque entre outros. Atualmente Luiza Eluf atua no caso João de Deus como advogada das vítimas do médium na cidade.

Leis mais rígidas e punições mais duras contribuem para diminuir a violência contra a mulher?

Contribuem, mas sozinhas não resolvem o problema. É preciso educar para a paz, para a cidadania e para o respeito. As escolas, os meios de comunicação e os governantes precisam estar engajados nessa campanha.

É possível traçar o perfil e as características do agressor de mulheres no Brasil?

As agressões resultam de um modelo patriarcal de opressão à mulher. Se o homem se acha dono de uma mercadoria chamada mulher, então não há respeito nem convivência harmoniosa.

O Brasil figura entre os cinco países que têm a maior taxa de feminicídio do mundo. Essa violência de gênero é parte da nossa formação histórica e cultural?

Sim, claro. Nossa história começa em 1500, quanto Cabral aportou aqui com navios lotados de homens que já chegaram maltratando e estuprando as índias .

As mulheres estão perdendo o medo de denunciar as agressões que sofrem?

As mulheres estão se encorajando devido a todas as leis e serviços do Estado que podem protegê-las.

A senhora acha correto a Lei Maria da Penha ser aplicada em favor dos homens?

A Lei Maria da Penha só se aplica às mulheres, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Para proteger os homens, já existem muitas leis. As mulheres, por serem o polo mais fraco da relação, necessitam de mais atenção, até o dia em que tivermos a igualdade plena.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta