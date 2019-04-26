Polícia Federal planeja construir canil no Estado

Drica, a cadela farejadora da PF, veio do Rio de Janeiro para atuar no Aeroporto de Vitória. Crédito: Divulgação

Drica, a cadela farejadora da Polícia Federal (PF) que atua há duas semanas no Aeroporto de Vitória, está fazendo o maior sucesso por aqui. Ela veio do Rio de Janeiro para cumprir um missão: acompanhar as operações de enfrentamento ao tráfico de drogas no Espírito Santo. E as “Dricas” capixabas? Pode ser questão de tempo.

O reforço

Nesta quinta (25), o agente K9 da PF que cuida do animal confidenciou que a Polícia Federal está, neste momento, estudando a possibilidade de construir um canil no Estado. Com o espaço, a Superintendência daqui ganharia o reforço canino para as diligências sem ter que requerer a força-tarefa de outro Estado.

Eficiência total

Os animais têm quase 100% de sucesso nas tarefas de que participam. Como são adestrados, têm capacidade de identificar vestígios de entorpecentes presentes até em moléculas, o que torna a localização das substâncias mais exata.

Revolta no escuro

Os frequentadores da sala 8 do Cinemark do Shopping Vila Velha se revoltaram com o início da exibição da pré-estreia de “Vingadores”. É que eles compraram ingresso para filme legendado, mas a ação estava sendo projetada dublada.

Revolta no escuro 2

Os espectadores começaram a reclamar e gritar na sala lotada, exigiram dos funcionários a cópia legendada e o filme acabou sendo interrompido. Cerca de 15 minutos depois, à 0h30 de ontem, o filme começou a rodar com legendas. Pouco antes das 4h da manhã, todos saíram do cinema felizes da vida.

No muro

Tem deputado capixaba que se diz a favor de “uma” reforma da Previdência. Só não sabe qual.

TRABALHA e confia

O governo do Estado não vai enforcar a terça-feira dia 30 entre os feriados. O cidadão e os contribuintes agradecem.

Encontro marcado

Muitas prefeituras, entretanto, vão enforcar o dia , sem motivos que justifiquem o ócio. Em outubro do ano que vem tem eleição municipal.

Vai com fé, Casão!

O governador Casagrande vai voltar mais cedo de um compromisso em São Paulo a tempo de participar da Romaria dos Homens, amanhã.

Rose 2.0

A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) deu uma “modernizada” no mandato. Está enviando informações sobre suas atividades parlamentares através de podcasts.

O mundo real

De um tenente-coronel da PM sobre o desapontamento de parte da tropa com o governo do Estado: “Grandes expectativas geraram grandes frustrações”.

Capitão x coronel

O deputado Capitão Assumção (PSL) fez um discurso agressivo ontem contra o governo e o comando-geral da PM. Curiosamente, Assumção e o coronel Barreto (o comandante) são da mesma turma de aspirantes, de 1994.

Um lorde

Na sessão de ontem de manhã, Assumção usou e abusou de adjetivos desairosos para atacar seus desafetos na PM. Entre eles “víboras”, “facínoras”, “carcamanos” e “pinguins de geladeira”.

Apuração de carnaval?

Os presentes na galeria da Assembleia reagiam a cada voto sobre o projeto de promoções da PM na Comissão de Segurança. Quando um deputado votava a favor das mudanças que beneficiavam os militares, o grito era de comemoração. Quando não, o parlamentar era xingado.

Se liga, Jeremias!

Vereadores de Vila Velha estão divulgando que homenagearam o cantor campeão do The Voice Kids. A coluna reforça o conselho: Jeremias, aproveita e cobra R$ 50 por foto e outros

R$ 100 por vídeo com políticos.

Todo mundo vendo

Leitor observa que muitos entregadores de comida por aplicativo não estão respeitando as leis de trânsito, principalmente os semáforos. E olha que eles carregam, bem visível, a marca das suas empresas nas caixas térmicas.

E os ladrões, sim?

O movimento “PM na Ufes, Não” vai lançar, no dia 8 de maio, a Ouvidoria Popular de Segurança da Ufes. O colegiado se propõe a “fiscalizar as práticas violentas e intimidatórias por parte dos militares que atuam na universidade”.

Alô, eleitor!