Polícia Federal planeja construir canil no Estado

Drica, a cadela farejadora da PF, veio do Rio de Janeiro para atuar no Aeroporto de Vitória.Crédito: Divulgação
Drica, a cadela farejadora da Polícia Federal (PF) que atua há duas semanas no Aeroporto de Vitória, está fazendo o maior sucesso por aqui. Ela veio do Rio de Janeiro para cumprir um missão: acompanhar as operações de enfrentamento ao tráfico de drogas no Espírito Santo. E as “Dricas” capixabas? Pode ser questão de tempo.
O reforço
Nesta quinta (25), o agente K9 da PF que cuida do animal confidenciou que a Polícia Federal está, neste momento, estudando a possibilidade de construir um canil no Estado. Com o espaço, a Superintendência daqui ganharia o reforço canino para as diligências sem ter que requerer a força-tarefa de outro Estado.
Eficiência total
Os animais têm quase 100% de sucesso nas tarefas de que participam. Como são adestrados, têm capacidade de identificar vestígios de entorpecentes presentes até em moléculas, o que torna a localização das substâncias mais exata.
Revolta no escuro
Os frequentadores da sala 8 do Cinemark do Shopping Vila Velha se revoltaram com o início da exibição da pré-estreia de “Vingadores”. É que eles compraram ingresso para filme legendado, mas a ação estava sendo projetada dublada.
Revolta no escuro 2
Os espectadores começaram a reclamar e gritar na sala lotada, exigiram dos funcionários a cópia legendada e o filme acabou sendo interrompido. Cerca de 15 minutos depois, à 0h30 de ontem, o filme começou a rodar com legendas. Pouco antes das 4h da manhã, todos saíram do cinema felizes da vida.
No muro
Tem deputado capixaba que se diz a favor de “uma” reforma da Previdência. Só não sabe qual.
TRABALHA e confia
O governo do Estado não vai enforcar a terça-feira dia 30 entre os feriados. O cidadão e os contribuintes agradecem.
Encontro marcado
Muitas prefeituras, entretanto, vão enforcar o dia , sem motivos que justifiquem o ócio. Em outubro do ano que vem tem eleição municipal.
Vai com fé, Casão!
O governador Casagrande vai voltar mais cedo de um compromisso em São Paulo a tempo de participar da Romaria dos Homens, amanhã.
Rose 2.0
A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) deu uma “modernizada” no mandato. Está enviando informações sobre suas atividades parlamentares através de podcasts.
O mundo real
De um tenente-coronel da PM sobre o desapontamento de parte da tropa com o governo do Estado: “Grandes expectativas geraram grandes frustrações”.
Capitão x coronel
O deputado Capitão Assumção (PSL) fez um discurso agressivo ontem contra o governo e o comando-geral da PM. Curiosamente, Assumção e o coronel Barreto (o comandante) são da mesma turma de aspirantes, de 1994.
Um lorde
Na sessão de ontem de manhã, Assumção usou e abusou de adjetivos desairosos para atacar seus desafetos na PM. Entre eles “víboras”, “facínoras”, “carcamanos” e “pinguins de geladeira”.
Apuração de carnaval?
Os presentes na galeria da Assembleia reagiam a cada voto sobre o projeto de promoções da PM na Comissão de Segurança. Quando um deputado votava a favor das mudanças que beneficiavam os militares, o grito era de comemoração. Quando não, o parlamentar era xingado.
Se liga, Jeremias!
Vereadores de Vila Velha estão divulgando que homenagearam o cantor campeão do The Voice Kids. A coluna reforça o conselho: Jeremias, aproveita e cobra R$ 50 por foto e outros
R$ 100 por vídeo com políticos.
Todo mundo vendo
Leitor observa que muitos entregadores de comida por aplicativo não estão respeitando as leis de trânsito, principalmente os semáforos. E olha que eles carregam, bem visível, a marca das suas empresas nas caixas térmicas.
E os ladrões, sim?
O movimento “PM na Ufes, Não” vai lançar, no dia 8 de maio, a Ouvidoria Popular de Segurança da Ufes. O colegiado se propõe a “fiscalizar as práticas violentas e intimidatórias por parte dos militares que atuam na universidade”.
Alô, eleitor!
É Brasil acima de tudo ou o zero-dois acima de todos?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.