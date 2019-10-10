Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Polícia Civil funciona com pouco mais da metade do seu efetivo ideal

Dos 3.821 policiais previstos, apenas 2.082 estão na ativa, o que representa 54,48% do quadro necessário

Vitória
Publicado em 10/10/2019 às 05h00
Atualizado em 10/10/2019 às 05h01


