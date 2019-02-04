O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Polícia caça mais de 11 mil bandidos no Espírito Santo
São 1.014 foragidos, detentos que fugiram das penitenciárias do Estado, e outros 10,7 mil procurados, ou seja, pessoas que tiveram determinadas as suas prisões, mas que ainda não foram presas
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00