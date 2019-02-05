Polícia caça mais de 11 mil bandidos no Espírito Santo

Presídio em Viana: o Estado tem 24.173 presos, mas a capacidade do sistema é para 13.829 internos. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem 11.714 mandados de prisão que ainda não foram cumpridos. São 1.014 foragidos, detentos que fugiram das penitenciárias do Estado, e outros 10,7 mil procurados, ou seja, pessoas que tiveram determinadas as suas prisões, mas que ainda não foram presas.

Superlotação

Atualmente, são 24.173 pessoas privadas de liberdade, de acordo com os dados atualizados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0, do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, na plataforma Geopresídios, o Estado tem capacidade para abrigar 13.829 internos, havendo sobrecarga de 74,79% no sistema prisional.

Na Justiça

E existem 9.344 presos em situação provisória (que aguardam julgamento), o que poderá resultar em suas condenações ou não. Outros 9.849 já estão em execução definitiva de suas condenações e mais 4.928 receberam sanções em outras instâncias da Justiça e esperam pelas decisões definitivas do Poder Judiciário.

Mais é menos

Vinte partidos estão representados na Assembleia Legislativa, que tem 30 parlamentares. E 13 deputados são líderes de si mesmo.

#forapódeminério

Na mensagem final da missa de domingo, o padre da paróquia São Pedro, na Praia do Suá, falou para levantar bandeiras por conta de casos de Brumadinho. E citou o pó de minério que inferniza a vida dos moradores da Grande Vitória.

Fim de festa

A Guarda Municipal de Vila Velha vai continuar reprimindo os bailes ilegais na cidade, nos fins de semana e nos dias úteis, se for necessário. A promessa é do secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich Júnior.

Juninho na mira

O vereador Professor Elinho (PV) está liderando um movimento de coleta de assinaturas de eleitores para pedir o impeachment de Juninho (PPS). O vereador aponta suposta prática de infrações político-administrativas do prefeito de Cariacica.

O senador extra

Nas redes sociais estão dizendo, em tom de brincadeira, que o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) foi o “82º senador” que votou para presidente do Senado, escrutínio que acabou anulado.

Papagaio de pirata

Na sessão do último sábado no Senado, o deputado ficou o tempo todo em posição estratégica e cabou sendo focalizado pelas câmeras de TV. Tem gente dizendo que Evair é o legítimo sucessor do ex-senador Magno Malta.

Energia fraca

Não é só em Itaguaçu: moradores de Soído de Cima, em Domingos Martins, estão reclamando da oscilação de energia elétrica. O problema é antigo. Certo, EDP?

O sol mais perto

Ontem, as temperaturas na Grande Vitória estavam mais altas que na cidade do Rio de Janeiro.

Agora, só deputado

O deputado estadual Danilo Bahiense (PSL) se aposentou da Polícia Civil um dia antes de tomar posse na Assembleia, na última sexta-feira. Foram 47 anos e nove meses de atividades profissionais.

No final

Uma das prisões mais importantes da carreira do agora delegado aposentado foi a do homem que assassinou o ex-senador Gérson Camata, no final do ano passado, na Praia do Canto.

Bandeiras invertidas

No plenário da Assembleia, as bandeiras do Brasil e do Espírito Santo estão em posição invertida desde a posse dos deputados na sexta feira. A nacional deveria ficar à direita e a do Estado, à esquerda.

Contraste

O deputado Coronel Alexandre Quintino só usou a farda no dia da posse. Ontem, na Assembleia, já estava de terno e gravata., O Capitão Assumção, entretanto, continua trajado como se estivesse num quartel.

O manual do nazismo

Numa banca de livros de um shopping na Praia da Costa está sendo vendido, com grande destaque, “Minha Luta”, de Adolf Hitler.

É fria!

De um filósofo popular tentando explicar por que a frente fria que vem do Rio está chegando com atraso ao ES: “A culpa deve ser das condições da BR 101 e dos pedágios”.

Promovido

No ato nº 24 do Diário do Poder Legislativo de ontem, o deputado Renzo Vasconcelos (PP) é identificado como delegado.

No ar

Alguém tem que avisar ao deputado Adonias Marques de Abreu, o Torino Marques, que ele não está ao microfone de rádio para impostar a voz nas sessões da Assembleia.

Alô, eleitor!

Você compraria um carro usado de Renan Calheiros? O PT compra.